Anguissa sta tornando a Napoli per capire l’entità dell’infortunio al flessore. Il Napoli può perderlo per tre mesi

Anguissa sta tornando a Napoli per capire l’entità dell’infortunio al flessore (Sky Sport)

Frank Anguissa sta tornando a Napoli. Si è infortunato in Nazionale e ora si teme un infortunio anche per lui. A Sky Sport 24 Francesco Modugno dice che sta rientrando a Napoli «per sottoporre a risonanza magnetica il flessore della coscia, bisognerà capire l’entità del problema e gli eventuali tempi di recupero. Si tratta un giocatore importante anche per l’unicità delle caratteristiche».

Il punto è questo. Anguissa di fatto un sostituto non ce l’ha. Un po’ per è insostituibile, un po’ perché un altro con le sue caratteristiche proprio non c’è. Non c’è nessuno che abbia i suoi muscoli. Il Napoli non ha quello che viene definito un incontrista, manca un Folorunsho per capirci. Probabilmente sarebbe stato acquistato in estate, poi però è subentrata l’emergenza Lukaku che ha portato all’immediato acquisto di Hojlund per 50 milioni più l’ingaggio.

La sua (di Anguissa) eventuale assenza sarà un problema mica da ridere per Conte e il Napoli che a questo punto rischiano di perderlo per quasi tre mesi. Adesso rientra, potrà stare per infortunio e poi a dicembre partirà per la Coppa d’Africa. Sono dolori per Conte che è rimasto a Torino a riposarsi e rientrerà a Napoli lunedì prossimo. La situazione è delicata.