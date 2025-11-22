È stato De Laurentiis a suggerire una pausa di riflessione a Conte (Repubblica)

L’assenza di Antonio Conte alla ripresa degli allenamenti del Napoli dopo la brutta prova contro il Bologna e le parole dell’allenatore, aveva fatto molto discutere. Tante le voci che si sono rincorse che hanno reso necessario l’intervento del presidente De Laurentiis per chiarire che Conte ha la massima fiducia sua e della società. Repubblica oggi chiarisce che l’assenza del tecnico, la sua presunta vacanza, è stata un’idea del presidente

“Quello che gli sta passando per la testa è stato subito molto chiaro ad Aurelio De Laurentiis, che ha imparato a conoscere gli spigoli caratteriali dell’ex ct e per questo gli ha suggerito con prontezza una pausa di riflessione. Qualcosa di simile era del resto già successo nel post scudetto, alla fine del mese di maggio, quando in poche ore i due erano passati dal probabile divorzio alla seconda luna di miele”

