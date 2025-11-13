L’assenza di Conte alla ripresa degli allenamenti del Napoli ha fatto rumore o meglio ha spaventato, non solo il popolo dei tifosi, ma anche il club. Le indiscrezioni che filtrano sono quelle della necessità del tecnico di prendersi una pausa dopo lo stress accumulato. Ma quello che stupisce, scrive il Corriere dello Sport oggi è che in pochi sapevano della sua assenza, neanche i calciatori erano stati informati.

“in tanti sono stati sorpresi dalla sua assenza. In tanti del club e del gruppo squadra: pochissimi sapevano. Giocatori compresi. Anche il popolo del Napoli è uno spettatore confuso: non stupisca lo stupore ancora una volta, è di Antonio Conte allenatore di ferro che parliamo. Ma ora, dicevamo, va così. E tutto finirà nel dimenticatoio se nel giro di una settimana torneranno insieme l’allenatore, i nazionali e il sereno”.