L’assenza di un maniaco del lavoro come Conte, in un momento così delicato, lascia aperti tutti gli scenari (Repubblica)

Antonio Conte non è rientrato a Napoli, come previsto. Il tecnico non era presente oggi all’allenamento. Ha concordato col club (quindi col presidente De Laurentiis) il suo rientro lunedì prossimo quando cominceranno a rientrare anche i Nazionali. È rimasto a Torino. Il presidente invece è in partenza per l’estero. Repubblica riflette su questa assenza che, seppure giustificata, fa molto rumore.

“Il club azzurro ha chiarito che si tratta di un normale permesso, che capita nella settimana di sosta del campionato. Ma l’assenza di un maniaco del lavoro come Antonio Conte per tanti giorni, in un momento così delicato, dopo le sue parole a Bologna e l’intervento di De Laurentiis con un tweet a smentire le voci di dimissioni, lascia aperti tutti gli scenari. La pausa di riflessione per ora può servire ad allentare le tensioni accumulate tra i giocatori e il tecnico, tanto più che il gruppo non lavorerà al completo in questa settimana: il tecnico si è lamentato spesso perché i nuovi acquisti non sono entrati nella mentalità che un anno fa ha portato allo scudetto ma non intende fare passi indietro sui suoi metodi e sui carichi di lavoro. Ma è evidente che saranno ore di attesa per il Napoli e al momento il rientro di Conte in città fa solo slittare il nuovo inevitabile faccia a faccia con i giocatori. E con la dirigenza”