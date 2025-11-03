Conte in conferenza stampa alla vigilia di Napoli–Francoforte — LIVE

Conte sta parlando in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, in programma domani alle 18:45 allo stadio Maradona. La quarta giornata del Napoli sarà diretta dall’arbitro portoghese João Pinheiro. Ecco le sue parole:

«Abbiamo trovato un’alternativa importante con Neres in avanti al posto di Hojlund, sfruttando la sua velocità. Non cambia l’idea di base: domani dobbiamo vincere e sistemare la classifica in Champions contro un avversario forte».

Le parole di Conte

In attacco si aspetta qualcosa di più?

«Siamo primi in classifica, abbiamo fatto due clean sheet e la difesa è solida. Spesso si guardano i dettagli trascurando le difficoltà affrontate: in tre mesi abbiamo ricevuto solo critiche e grandi aspettative. Sono mancati giocatori importanti come Lukaku, De Bruyne, Buongiorno, Lobotka e Rrahmani. Anguissa ha segnato molto più dello scorso anno. L’importante è vincere».

«»

«»

«»

Leggi anche: Conte chiama guerrieri i calciatori del Napoli che poi si fermano sempre per infortuni muscolari (Corbo)