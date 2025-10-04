Tensione al Real Madrid: Xabi Alonso ha azzerato le gerarchie e lo spogliatoio è spaccato (L’Equipe)
Vinicius insofferente, Valverde accusato di scarso impegno nel riscaldamento, Bellingham superato da Guler. È finita la squadra senza ego di cui parlava Ancelotti
L’Equipe, che ammette che forse gli allenatori egocentrici hanno sempre fatto bene al Real Madrid (riguarda anche Zidane? ndr) parla degli errori di Xabi Alonso o comunque della contestazione di alcuni calciatori. È come se non esistessero più gerarchie ben definite nella squadra dove comunque giocano Bellingham, Rodrygo, Vinicius, Brahim Diaz e via discorrendo. Una gestione del tutto diversa rispetto a quella di Ancelotti e che starebbe portando la dirigenza a riflettere su se abbiano fatto bene o meno ad assumerlo.
Xabi Alonso, la dirigenza e le sue scelte rendono teso lo spogliatoio del Madrid (Equipe)
Scrive così il quotidiano francese:
“Vinicius […] martedì ad Almaty (5-0) ha perso di nuovo la pazienza a causa delle scelte dei suoi compagni di squadra durante la partita […] Valverde costretto a giustificarsi pubblicamente il mercoledì, dopo essere stato diffamato dalla stampa di Madrid per il suo atteggiamento – giudicato indegno di un professionista – durante il suo riscaldamento in Kazakistan. Rodrygo e Brahim Diaz, che faticano a comprendere che Franco Mastantuono, un diciottenne appena arrivato, li ha superati direttamente nella gerarchia. O Jude Bellingham, il cui status vacilla di fronte alle migliori prestazioni di Arda Güler. Tensioni e segnali di malcontento sono emersi nelle ultime settimane al Real Madrid.
Il motivo? Un sistema e una gerarchia completamente rivisti dall’arrivo di Xabi Alonso che il 12 settembre ha dichiarato: «Gioca chi se lo merita». Non esiste più un undici titolare chiaramente identificabile e il tecnico basco, che ha già schierato 21 dei suoi 25 giocatori, non ha mai mandato in campo la stessa formazione. […] L’abolizione di privilegi e trattamenti speciali, così come la meritocrazia e la rotazione auspicate dall’allenatore, stanno iniziando a irritare alcuni dei pezzi grossi dello spogliatoio. Quelli che, sotto la guida di Carlo Ancelotti, sapevano che il loro posto e il loro minutaggio erano incrollabili.
I giorni della doppietta Liga-Champions League (2023-2024), quando Ancelotti elogiava e citava «l’assenza di ego» del suo spogliatoio come la ragione principale del successo del Real Madrid, sembrano essere finiti. […] «Parliamo molto insieme e ho la sensazione che la squadra rimanga la cosa più importante», ha detto venerdì l’allenatore del Real Madrid. […] In un club in cui gli allenatori egocentrici generalmente hanno più successo degli allenatori dogmatici, il tempo dirà se il metodo Alonso, basato sulla competizione e sull’emulazione, darà i suoi frutti o se potrà far crollare uno spogliatoio dai caratteri forti e compromettere gli obiettivi del Real Madrid. Con un primo elemento di risposta questo sabato sera, contro il Villarreal”.