Tudor cambia modulo, tiene ancora fuori Vlahovic e gli preferisce David contro il Como

Tudor continua a lasciare Vlahovic fuori dalla Juventus. A questo punto ci aspettiamo che a gennaio lo mandino via. Anche con una situazione non rosea dal punto di vista degli infortunati e per altre problematiche in campo (Openda sta rendendo 0, David poco più ndr), il serbo viene messo in disparte clamorosamente. Nonostante sia in pratica il giocatore che ha segnato di più in questo avvio di stagione. Ritorna Thuram e ritorna anche Conceicao.

Como-Juventus, le formazioni ufficiali: ancora fuori Vlahovic

Di seguito le scelte di Tudor e Fabregas:

COMO (3-5-1-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf; Vojvoda, Da Cunha, Perrone, Caqueret, Moreno; Paz; Morata. All. Fabregas.

JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli, Thuram; Conceiçao, David, Yildiz. All. Tudor.

Ancora una volta Tudor fa a meno di Vlahovic ma cambia modulo. 4-3-3 con Cambiaso e Kalulu esterni difensivi, una coppia centrale inedita formata da Rugani e Kelly. A centrocampo prima partita di Koopmeiners da mezz’ala (ormai le hanno provate tutte ndr). Yildiz titolare con Conceicao. Il Como risponde con lal prima di Morata, punta centrale contro la sua ex squadra. Ovviamente accompagnato da Nico Paz poco dietro di lui, con a centrocampo Perrone, Da Cunha e Caqueret.