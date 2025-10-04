Un ex United si è affidato a Chat Gpt come agente: «La pago solo 15 sterline al mese»

Demetri Mitchell, ex difensore del Manchester United nella stagione 2017-18 e che ora milita nel Leyton Orient (terza divisione inglese), ha rivelato la strategia utilizzata per negoziare con il suo nuovo club.

Demetri Mitchell, ex United, si affida all’intelligenza artificiale come agente

Il classe 1997 ha ammesso, nel podcast “From my left”, di aver imparato a trattare col suo nuovo club grazie all’intelligenza artificiale con Chat Gpt.

Le dichiarazioni di Mitchell riportate da As:

«Il Leyton Orient mi ha inviato un’offerta e ho usato Chat Gpt per chiedere come dovevo negoziare col club e cosa dovevo dire. Ho scritto: “questo è quello che ho fatto la scorsa stagione. Dovrò trasferirmi a Londra, quanto mi costerà vivere lì? Mia moglie e mio figlio verranno con me”. E dal momento che non avevo un agente, sono riuscito a ottenere una commissione anche per la firma del contratto. Chat Gpt è stato il miglior agente che abbia mai avuto nella mia carriera. Le commissioni sono del 5%, mentre Chat Gpt mi costa solo 15 sterline (17 euro, ndr.) al mese. Gli stipendi dei giocatori non d’élite sono molto diversi da quelli che si pensano».

L’ex United ha poi aggiunto:

«La gente pensa che i giocatori siano molto ben pagati e che siamo fortunati. Ma c’è una grande differenza tra qualcuno che guadagna come giocatore professionista e qualcuno che guadagna lo stesso come medico. Lo stipendio di un medico è praticamente garantito fino all’età di 65 anni. Un giocatore delle divisioni inferiori di solito ha contratti di uno o due anni. Guadagni il 45% in meno rispetto ai medici e considera che devi dare il 5% al tuo agente. Quando hai un mutuo e una macchina da pagare, e tua moglie non può lavorare perché è lontana da Manchester, le spese sono alte».