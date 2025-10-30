Spalletti accolto dai tifosi juventini: «Porta rispetto alla maglia e portaci dove meritiamo di stare» (Video)

Il tecnico ha firmato autografi e fatto foto con i tifosi fuori al J Medical. Nelle prossime ore, l'annuncio ufficiale.

Stamani Luciano Spalletti si è recato alla Continassa per la firma del contratto con la Juventus.

Successivamente, uscito dal J Medical, è stato accolto da diversi tifosi bianconeri. Uno di loro gli ha detto:

«Mister sei un grande. Porta rispetto alla maglia come meritiamo. Porta onore, mister, e portaci dove meritiamo di stare».

(Video di Gianluca Di Marzio)

Il tecnico ha firmato autografi e fatto foto con i tifosi prima di andare via.

Spalletti è un samurai, della gioia non sa che farsene

Giancarlo Dotto scrive di Luciano Spalletti per il Corriere dello Sport. Ecco qualche estratto:

Luciano è una specie di samurai. Lui va in guerra ogni volta. La sua testa è già di suo un elmo. Gli basta lucidarla ogni tanto. Va in guerra pure quando entra in un bar di Montaione e pretende di pagare a tutto il mondo, sconosciuti compresi e guai a sottrarsi. Ti mette al muro (letteralmente). Quando vince, e vince spesso (vince anche quando perde), non sa che farsene, se farsene significa godere, darsi alla pazza gioia. Se perde, il dolore è invece totale. Spudorato. Non si lecca le ferite, le apre, le allarga, se ne procura una accanto. Va, in quei giorni di masochismo puro, là dove lo amano, gli animali prima di tutto. La sua tenuta nella campagna a due passi da Firenze, l’unico posto in cui si consente di accettarsi, se non di amarsi.