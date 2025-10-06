Serie A: Napoli, date e orari delle partite dalla 13esima alla 22esima di campionato

Napoli e Juventus si sfidano due volte nell'arco di cinquanta giorni. Il 14 gennaio il recupero della Supercoppa col Parma. Il 4 gennaio a ora di pranzo con la Lazio

Serie A: Napoli, date e orari delle partite dalla 13esima di campionato di Serie A alla 22esima

La Lega Serie A ha comunicato date e orari (nonché la programmazione tv) delle giornate di campionato dalla 13esima alla 22esima. Qui invece data e orario di Napoli-Cagliari di Coppa Italia.

13ª GIORNATA

Domenica 30 novembre 2025

20.45 – Roma-Napoli (Dazn)

14ª GIORNATA

Domenica 7 dicembre 2025

20.45 – Napoli-Juventus (Dazn)

15ª GIORNATA

Domenica 14 dicembre 2025

15 – Udinese-Napoli (Dazn)

16ª GIORNATA

Mercoledì 14 gennaio 2026 (recupero Supercoppa)

18.30 – Napoli-Parma (Dazn)

17ª GIORNATA

Domenica 28 dicembre 2025

ore 15 – Cremonese-Napoli (Dazn)

18ª GIORNATA

Domenica 4 gennaio 2026

12:30 – Lazio-Napoli (Dazn)

19ª GIORNATA

Mercoledì 7 gennaio 2026

18:30 – Napoli-Verona (Dazn)

20ª GIORNATA

Domenica 11 gennaio 2026

20:45 – Inter-Napoli (Dazn)

21ª GIORNATA

Sabato 17 gennaio 2026

ore 18 – Napoli-Sassuolo (Dazn)

22ª GIORNATA

Domenica 25 gennaio 2026

ore 18 – Juventus-Napoli (Sky e Dazn)

Coppa Italia, Napoli-Cagliari si gioca mercoledì 3 dicembre alle ore 18 (ossia tra Roma-Napoli e Napoli-Juventus)

Sono uscite le date degli ottavi di finale di Coppa Italia, il Napoli come è noto giocherà in casa contro il Cagliari. Si giocherà – questo non era noto – mercoledì 3 dicembre alle ore 18.

La partita arriva tra Roma-Napoli in programma il 30 novembre e il 7 dicembre quando si giocherà Napoli-Juventus. Il 10 il Napoli sarà poi impegnato in Champions in trasferta a Lisbona contro il Benfica di José Mourinho.

Sarà un dicembre durissimo. Gli azzurri poi giocheranno anche il 14 a Udine, il 18 ci sarà la Supercoppa in Arabia Saudita contro il Milan.

Coppa Italia, gli ottavi di finale

Juventus-Udinese, martedì 2 dicembre ore 21

Atalanta-Genoa, mercoledì 3 dicembre ore 15

Napoli-Cagliari, mercoledì 3 dicembre ore 18

Inter-Venezia, mercoledì 3 dicembre ore 21

Bologna-Parma, giovedì 4 dicembre ore 18

Lazio-Milan, giovedì 4 dicembre ore 21

Roma-Torino, martedì 13 gennaio ore 21

Fiorentina-Como, martedì 27 gennaio ore 21