Serie A: Napoli, date e orari delle partite dalla 13esima alla 22esima di campionato
Napoli e Juventus si sfidano due volte nell'arco di cinquanta giorni. Il 14 gennaio il recupero della Supercoppa col Parma. Il 4 gennaio a ora di pranzo con la Lazio
Serie A: Napoli, date e orari delle partite dalla 13esima di campionato di Serie A alla 22esima
La Lega Serie A ha comunicato date e orari (nonché la programmazione tv) delle giornate di campionato dalla 13esima alla 22esima. Qui invece data e orario di Napoli-Cagliari di Coppa Italia.
13ª GIORNATA
Domenica 30 novembre 2025
20.45 – Roma-Napoli (Dazn)
14ª GIORNATA
Domenica 7 dicembre 2025
20.45 – Napoli-Juventus (Dazn)
15ª GIORNATA
Domenica 14 dicembre 2025
15 – Udinese-Napoli (Dazn)
16ª GIORNATA
Mercoledì 14 gennaio 2026 (recupero Supercoppa)
18.30 – Napoli-Parma (Dazn)
17ª GIORNATA
Domenica 28 dicembre 2025
ore 15 – Cremonese-Napoli (Dazn)
18ª GIORNATA
Domenica 4 gennaio 2026
12:30 – Lazio-Napoli (Dazn)
19ª GIORNATA
Mercoledì 7 gennaio 2026
18:30 – Napoli-Verona (Dazn)
20ª GIORNATA
Domenica 11 gennaio 2026
20:45 – Inter-Napoli (Dazn)
21ª GIORNATA
Sabato 17 gennaio 2026
ore 18 – Napoli-Sassuolo (Dazn)
22ª GIORNATA
Domenica 25 gennaio 2026
ore 18 – Juventus-Napoli (Sky e Dazn)
Coppa Italia, Napoli-Cagliari si gioca mercoledì 3 dicembre alle ore 18 (ossia tra Roma-Napoli e Napoli-Juventus)
Coppa Italia, Napoli-Cagliari si gioca mercoledì 3 dicembre alle ore 18
Sono uscite le date degli ottavi di finale di Coppa Italia, il Napoli come è noto giocherà in casa contro il Cagliari. Si giocherà – questo non era noto – mercoledì 3 dicembre alle ore 18.
La partita arriva tra Roma-Napoli in programma il 30 novembre e il 7 dicembre quando si giocherà Napoli-Juventus. Il 10 il Napoli sarà poi impegnato in Champions in trasferta a Lisbona contro il Benfica di José Mourinho.
Sarà un dicembre durissimo. Gli azzurri poi giocheranno anche il 14 a Udine, il 18 ci sarà la Supercoppa in Arabia Saudita contro il Milan.
Coppa Italia, gli ottavi di finale
Juventus-Udinese, martedì 2 dicembre ore 21
Atalanta-Genoa, mercoledì 3 dicembre ore 15
Napoli-Cagliari, mercoledì 3 dicembre ore 18
Inter-Venezia, mercoledì 3 dicembre ore 21
Bologna-Parma, giovedì 4 dicembre ore 18
Lazio-Milan, giovedì 4 dicembre ore 21
Roma-Torino, martedì 13 gennaio ore 21
Fiorentina-Como, martedì 27 gennaio ore 21