Roma-Lille e Bologna-Friburgo, dove vederle in tv e streaming

Entrambi i match di Europa e Conference League si giocheranno alle 18.45 e saranno trasmessi da Sky Sport. 

Gasperini Roma

Roma's Italian midfielder #07 Lorenzo Pellegrini celebrates scoring his team's first goal during the Italian Serie A football match between Lazio and Roma at the Olympic stadium in Rome, on September 21, 2025. (Photo by Tiziana FABI / AFP)

Nuova giornata di coppe europee. Oggi scenderanno in campo Roma e Bologna per l’Europa e la Conference League. La squadra di Gasperini vola in Francia per affrontare il Lille, impegno casalingo invece per i rossoblù che affrontano i tedeschi del Friburgo. Entrambi i match si giocheranno alle 18.45 e saranno trasmessi da Sky Sport.

GIOVEDI’ 2 OTTOBRE

18.45 Diretta Gol Europa League – SKY SPORT MIX, (canale 251) e NOW

18.45 Roma-Lille (Europa League) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

18.45 Bologna-Friburgo (Europa League) – SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 253) e NOW

18.45 Fenerbahçe-Nizza (Europa League) – SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 254) e NOW

18.45 Celtic-Braga (Europa League) – SKY SPORT (canale 255) e NOW

21.00 Diretta Gol Europa League – SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Fiorentina-Sigma Olomouc (Conference League) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW

21.00 Feyenoord-Aston Villa (Europa League) – TV8, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e NOW

21.00 Nottingham Forest-Midtjylland (Europa League) – SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 254) e NOW

21.00 Lione-Salisburgo (Europa League) – SKY SPORT (canale 255) e NOW

21.00 Porto-Stella Rossa (Europa League) – SKY SPORT (canale 256) e NOW

22.00 Colombia-Norvegia (Mondiali Under 20) – FIFA+

22.00 Stati Uniti-Francia (Mondiali Under 20) – FIFA+

