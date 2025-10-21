Potter sorprende giornalisti e tifosi con il suo svedese perfetto

L'allenatore inglese è stato presentato come ct della Svezia e ha sfoderato uno svedese perfetto grazie alla sua esperienza di 7 anni sulla panchina Östersunds FK

Graham Stephen Potter è il nuovo ct della Svezia. L’allenatore inglese ha cominciato da pochi giorni la nuova avventura dopo anni non proprio convincenti, prima al Chelsea e poi al West Ham. Il nuovo commissario tecnico ha stupito tutti ancora prima di iniziare a lavorare: in conferenza stampa, infatti, ha sfoggiato uno svedese perfetto, tanto da sorprendere giornalisti e tifosi.

🇸🇪🎥 Graham Potter speaking fluent Swedish at his unveiling as the new national team boss. 👨‍🏫 Potter spent seven years coaching Östersunds FK between 2011-2018. 📸 @TV4Sport pic.twitter.com/NzJSjt82I3 — FourFourTwo (@FourFourTwo) October 20, 2025

Potter parla svedese grazie alla sua prima panchina, quella dell’Östersunds FK. Il tecnico ha passato su quella panchina 7 stagioni dal 2011. Sotto la sua guida sono riusciti a ottenere una Coppa di Svezia nel 2016, pochi anni prima del suo ritorno a casa con il trasferimento allo Swansea.

Lo stesso tecnico ne ha parlato nella conferenza di presentazione “Dalla mia esperienza nel calcio svedese e dal rispetto che ho per esso, ho imparato che la cosa più importante è il gruppo. Dovremo trovare il nostro equilibrio, non si tratta degli undici migliori, ma del miglior undici possibile”.

Potter era atterrato al Chelsea nel 2022 e le statistiche del club avevano cominciato a crollare. Nelle prime 17 partite arrivarono solo cinque successi ottenuti, eppure il Chelsea aveva speso ben 300 milioni nella finestra invernale di calciomercato.