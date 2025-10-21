Non è la quantità di giocatori il problema del Napoli, ma la qualità di alcuni: Lucca (Libero)

Questa sera il Napoli sfida il Psv nella terza partita dei gironi di Champions. Gli azzurri did Conte non possono commettere passi falsi dopo quello commesso con il City alla prima giornata per evitare il rischio di dover giocare poi i playoff e ingolfare il calendario già pieno di impegni. Libero scrive oggi dell’incontro e soprattuto dei problemi del Napoli considerando gli infortuni di Lukaku e Hojlund. Per il quotidiano il problema è la qualità di alcuni nuovi acquisti come Lucca

“a Napoli si fanno i conti con il ko di Torino. Conte è salito in cattedra per spiegare che giocare campionato e Champions è proibitivo. E ora abbassa le aspettative: «Siamo in Europa per capire chi siamo e che livello abbiamo». Non è la quantità di giocatori il problema, ma la qualità di alcuni. Lucca, ad esempio, non sembra all’altezza, e i 35 milioni più 5 ipotecati in estate appaiono un’enormità, ma dovrà giocare di nuovo dato che Hojlund è ancora fuori, a meno di pensare ad Ambrosino o addirittura a De Bruyne falso nove con Neres largo a sinistra e McTominay al suo posto, ma «decide lui se giocare o no, io non forzo i giocatori e ci fidiamo», dice Conte. Il Napoli fa visita al Psv (alle 21, diretta Sky Sport) senza la stessa urgenza di risultato dell’Inter perché ha un calendario più morbido in Champions (Eintracht, Qarabag, Benfica, Copenhagen, prima dell’ultima contro il Chelsea),ma in realtà ha bisogno di una vittoria molto più dei nerazzurri, anche in virtù dello scontro diretto di sabato”.