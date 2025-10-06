Nayef Aguerd, difensore del Marsiglia, aggredito in aeroporto da un tifoso dal “comportamento instabile”

Nayef Aguerd difensore centrale marocchino nato a Kenitra il 30 marzo 1996, è stato nel mirino di diverse squadre di Serie A, quest’anno ci ha pensato la Roma, nel 2023 anche il Napoli. Oggi milita nel Marsiglia e il suo gol ha regalato a De Zerbi tre punti fondamentali in classifica ma soprattutto la soddisfazione per aver battuto il Psg. Il difensore 29enne però si è ritrovato a vivere una giornata a dir poco particolare proprio mentre stava partendo per il ritiro della Nazionale del Marocco.

Domenica all’aeroporto di Marignane il giocatore è stato aggredito mentre attendeva il suo volo. Secondo quanto riportato da BFM Marseille Provence, un individuo dal “comportamento instabile” si è avvicinato al giocatore nella lounge VIP.

L’uomo ha inizialmente chiesto al calciatore un selfie e il suo numero di telefono. Di fronte al rifiuto o alla reticenza di Aguerd, l’individuo si è visibilmente alterato, tentando di schiaffeggiare il difensore. Il servizio di sicurezza dell’aeroporto è intervenuto prontamente per bloccare l’aggressore, che è stato poi fermato e interrogato dalla polizia. Nayef Aguerd, dal canto suo, impaziente di unirsi ai suoi compagni di squadra del Marocco, non ha avuto il tempo di sporgere denuncia. Evidentemente provvederà a farlo quanto prima a distanza o subito dopo essere rientrato in Francia fornendo tutti i dettagli di quanto accaduto.