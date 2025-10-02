Monaco-City, var e rigore innervosiscono Donnarumma che sfiora la rissa

Beffa finale del Manchester City, dopo che un super Haaland (doppietta) aveva indirizzato la gara di Monaco verso la vittoria: un calcio di rigore al 90′ ha sancito la rimonta finale dei monegaschi con Dier battitore vincente dal dischetto. E per finire in bellezza, iconica remuntada finale del PSG ai danni del Barcellona con il 19enne Mayulu e Goncalo Ramos al 90′ (2-1 finale). Donnarumma ha innescato poi una rissa con gli avversari, “rubando” il pallone prima del penalty: già ammonito, ha rischiato il rosso.

L’incontro ha visto attimi di grande tensione, con il capitano della Nazionale protagonista di un gesto che ha acceso ulteriormente gli animi. Dopo la decisione arbitrale, le proteste non si sono fatte attendere, e il clima in campo è diventato incandescente. Gli sguardi erano puntati su di lui quando, con un semplice gesto, ha scatenato la furia dell’altra squadra.

Minuto 85, calcio di punizione per il Monaco. Palla in mezzo: nel mischione in area si vede Nico Gonzalez alzare in maniera eccessiva la gamba su Dier. Il contatto sembra esserci, ma non è così chiaro.

Succede di tutto, cinque minuti di pura follia per un rigore concesso allo scadere dopo una lunga revisione. Per l’arbitro Manzano non è rigore, ma viene quasi subito richiamato dal VAR al monitor: “Il giocatore numero 16 del Manchester City ha colpito un avversario alla testa mentre cercava di giocare la palla”, la spiegazione ufficiale e rigore – contestato – assegnato che lo stesso Dier trasformerà nel 2-2 conclusivo.

Un episodio che ha fatto arrabbiare Donnarumma, protagonista di un gesto che ha fatto infuriare gli avversari fino a scatenare il putiferio in campo. Gigio ha infatti “rubato” il pallone per innervosire i calciatori del Monaco poco prima di calciare il rigore, creando momenti di pura tensione a ridosso delle panchine che sono venute a contatto. Il pericoloso “tutti contri tutti” ha costretto il direttore di gara a intervenire, espellendo prima un membro dello staff francese e poi ammonendo Bernardo Silva.

AL termine della partita anche Guardiola ha rimostrato con il quarto ufficiale Jose Luis Munuera e Haaland ha aggiunto: «Non l’ho visto. Se prendi a calci qualcuno in faccia immagino che sia una penalità. Ma non lo so, non l’ho visto».