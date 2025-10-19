Napoli, si è accesa la spia rossa ma ora non c’è tempo per analizzare la sconfitta (Corsera)
"Lucca viene servito poco e male, spalle alla porta fa troppa fatica. Anche De Bruyne non era in serata, mentre Simeone sì"
Il Napoli ha perso malamente contro il Torino di Baroni alla ripresa dalla sosta per le nazionali. Il piano gara di Conte non è stato all’altezza della situazione così come i giocatori schierati in campo, che hanno fatto molta fatica a costruire azioni pericolose. In primis Lucca, il centravanti che al 73esimo è stato sostituito per inserire Ambrosino, che fino all’anno scorso il Napoli mandava in prestito a destra e a manca. Ne scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava.
Il Napoli è dimesso, anche grazioso a tratti ma senza energia (Corsera)
Scrive così il Corriere della Sera:
“Il Toro è arrembante, il Napoli è dimesso, anche grazioso a tratti ma senza energia. Conte deve rinunciare a McTominay e Hojlund a poche ore dalla partita, li spedisce in tribuna e in cattedra ci finisce Simeone […] Il Napoli senza sei titolari torna a casa con il rammarico che qualcosa in più poteva e doveva fare, soprattutto nella ripresa. […] Le assenze sono pesanti ma quella col Toro è la seconda sconfitta in sette partite, la spia rossa è accesa. Non c’è troppo tempo per analizzare i motivi, martedì la squadra di Conte sale sulla giostra Champions con la speranza di recuperare i suoi pezzi da novanta.
È stata la serata del Cholito: riceve un passaggio involontario da Gilmour in area, salta Milinkovic e infila la sua squadra del cuore. Non esulta, è commosso. Emozioni del momento, […] Il Napoli palleggia, tiene il possesso ma gli errori in appoggio aprono corsie libere per le ripartenze del Toro. A Lucca arrivano palloni col contagocce e spalle alla porta fa fatica. Neres dà movimento e vivacità, De Bruyne non è in serata, fallisce il sinistro al volo su cross pennellato da Lang appena entrato. Festeggia il Toro, Baroni inizia a raccogliere frutti di una buona semina”.