Le difficoltà del Liverpool fanno bene al calcio: si chiarisce che spendere un botto di soldi non basta (Telegraph)

Non bastano i soldi. Se bastassero quelli anche la Premier avrebbe già chiuso: titolo al Liverpool e addio. E invece è “rassicurante” questa crisetta del Liverpool. Fa bene al calcio, scrive Jamie Carragher sul Telegraph. Con la premessa che Carragher è leggenda del Liverpool e tifoso.

“Le battute d’arresto contro Crystal Palace e Galatasaray hanno interrotto una serie di risultati perfetti sollevando interrogativi sull’equilibrio della formazione e sulla forma e qualità di alcuni dei suoi recenti acquisti. Ciò che mi affascina è come Slot risolverà la situazione, perché non c’è dubbio che qualcosa dovrà cambiare. Per quanto possa sembrare sorprendente da parte di un ex giocatore che vuole sempre che il Liverpool vinca, è positivo e salutare per la Premier League che Slot si rechi al Chelsea questo fine settimana con diversi problemi da risolvere”.

“È rassicurante perché creare e mantenere una squadra vincente richiede molto più che firmare assegni ingenti, altrimenti il ​​gruppo degli inseguitori potrebbe anche arrendersi. Bisogna costruire legami e dedicare ore di allenamento in campo per garantire che tutti sappiano cosa è richiesto con e senza palla, in modo che il giusto equilibrio sia raggiunto. Il Liverpool ha speso quasi 450 milioni di sterline per nuovi giocatori durante l’estate, indipendentemente da quanto recuperato dalle vendite. Per il bene del calcio inglese, sarebbe stato scoraggiante se un investimento del genere avesse portato a risultati immediati“.

“Proprio come ha scoperto il Chelsea dopo aver speso 1,5 miliardi di sterline negli ultimi tre anni, non dovrebbero esserci scorciatoie per raggiungere il successo. È così che mi sono sentito un anno fa, quando ho visto il Manchester City in difficoltà sotto la guida di Pep Guardiola, chiedendomi come avrebbe gestito il tipo di problemi che gli allenatori “mortali” affrontano ogni settimana, come infortuni, perdita di forma e creazione di un ambiente in cui le nuove reclute possano acclimatarsi”.

“Ciò che rende i più grandi allenatori e giocatori così grandi è la loro capacità di far sembrare che lo siano. Guardiola ci è riuscito quando il City ha vinto quattro titoli di campionato consecutivi. Slot è riuscito a far sembrare che lo fosse già nella sua stagione d’esordio. Ciò che mi ha impressionato è stato il modo in cui ha fatto sembrare tutto così naturale”.