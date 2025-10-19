Lang ha dialogato con qualità con De Bruyne, l’impatto è stato rassicurante (Corsport)

Il Corriere dello Sport si focalizza sulla prestazione (20 minuti) di Noa Lang, l’olandese buttato nella mischia da Conte per cercare di cambiare il risultato a Torino. Risultato: un nulla di fatto. Qualche buono sprazzo, un assist potenzialmente pericoloso a De Bruyne e un gol annullato. Di più comunque di quanto non sia riuscito a fare Neres, in attesa di martedì (dove Lang tornerà contro la sua ex squadra ad Eindhoven).

Lang è in crescita, impatto buono contro il Torino (Corsport)

Si legge così sul Corriere dello Sport:

“Poteva essere la cartolina perfetta da spedire ai suoi vecchi compagni, al suo vecchio club – il Psv – che tra due giorni affronterà da avversario in Champions League. Un gol allo scadere, il primo con la maglia del Napoli, per pareggiare una partita dal peso specifico già importante. Tutto perfetto fino alla sorpresa non gradita: il fuorigioco, ravvisato qualche istante dopo. […] Quando è tornato in campo, dopo aver gioito coi suoi tifosi, si è accorto che qualcosa stava succedendo e all’annuncio dell’arbitro ha abbassato la testa, sconsolato, tornando a rincorrere il pallone per riprovarci di nuovo. Ma per Conte non mancano i segnali incoraggianti. Lang può diventare una soluzione sempre più valida per il suo Napoli.

[…] Si era sistemato davanti a Spinazzola sull’out mancino e aveva cominciato a dialogare con qualità con De Bruyne, cui aveva servito un assist invitante non convertito in gol dalla zona del dischetto. Bel feeling tra i due, trame interessanti tra le linee, sulla trequarti, creando pericoli tra le maglie del Torino. Ottimo impatto per Lang. […] Ulteriori indizi di crescita già ieri. Buoni spunti e poi la rete nel finale che avrebbe cambiato le sorti della sua partita e di quella del Napoli. Una mezz’ora di personalità e qualità per l’olandese alle porte del ritorno a casa.

Martedì, per la terza giornata della fase campionato di Champions League, il Napoli farà visita al Psv, club con il quale Lang ha vinto due scudetti in due anni indossando la maglia numero dieci. […] Lang spera di avere un’altra opportunità proprio in Olanda. Vorrà fare bella figura ad Eindhoven, che è stata casa sua per due anni. Arrivarci con un gol sulle spalle – così pesante, così importante – avrebbe avuto tutt’altro sapore. Ma ci sarà tempo per rifarsi”