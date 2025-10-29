La Roma vince e va in testa col Napoli: il centrosud in fuga. La Juve senza Tudor sputa l’anima (prima non succedeva)

La Roma vince e va in testa col Napoli: il centrosud va in fuga. La Juve senza Tudor sputa l’anima (prima non succedeva)

Mercoledì di campionato. La Roma batte il Parma 2-1 e raggiunge il Napoli in testa alla classifica. Per la Roma reti di Hermoso e Dovbyk. Napoli e Roma in testa con 21 punti ed è fuga. Il Milan è terzo con 18 e l’Inter – se dovesse battere la Fiorentina – andrebbe a 18. La strana coppia sta diventando sempre meno strana, perché ormai tutti si stanno abituando al campionato guidato dal centrosud. Il prossimo turno prevede Napoli-Como e Milan-Roma.

È stata anche la serata di Juventus-Udinese. La prima senza Tudor è finita 3-1 per i bianconeri di Torino. In attesa dell’arrivo di Luciano Spalletti, in panchina è andato Massimo Brambilla tecnico della Next Gen. E il tecnico ha ottenuto la sua prima vittoria con la prima squadra. Ha schierato in attacco Vlahovic e Openda con Yildiz trequartista. Tudor si era praticamente sempre rifiutato di farlo. La Juventus ha giocato con un altro piglio, soprattutto nella ripresa, con una foga e una vis agonistica mai vista col tecnico croato. Ha sbloccato la partita su rigore discusso concesso per fallo sui Vlahovic che poi ha trasformato il rigore. Pareggio di Zaniolo (redivivo). Nella ripresa, reti di Gatti e nel finale di Yildiz ancora su rigore. La Juventus non vinceva dal 4-3 all’Inter.

Il Como ha battuto il Verona 3-1.