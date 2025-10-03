Kairat-Real Madrid, il Times si è chiesto un club vicino alla Cina gioca in Champions League?

Kairat Almaty: Perché un club vicino alla Cina gioca in Champions League? Se lo chiede il Times che ha inviato Owen Slot a scoprire questa realtà così lontana dal calcio europeo ma così integrata in calendari è partite. Ecco il suo racconto:

Uber non c’è e si paga in contanti

“La partita di stasera è la prima che il Kairat Almaty ospita nella fase a gironi di Champions League, ma il negozio di articoli sportivi vende maglie di Liverpool, Arsenal, Manchester United, persino del Real Madrid, che è l’avversario di oggi. Una sciarpa del Kairat? Introvabile. L’unico segnale chiaro di trovarsi in un terreno davvero straniero arriva da Xabi Alonso, l’allenatore del Real, che si è lamentato dell’erba dello Stadio Centrale: troppo alta. Questione di millimetri, ma è rassicurante, alla fine: una polemica calcistica montata dal nulla”.

Il Real ha viaggiato 13 ore per arrivare a Kairat

“Il punto del “perché siamo qui?” è piuttosto: che ci fa il Kairat in una competizione europea? Sono al confine con la Cina, più vicini al Nepal che alla Turchia. Se fossero rimasti a giocare in Asia, tutti avrebbero evitato migliaia di miglia aeree e nessuno si sarebbe messo a puntare il dito contro la loro erba troppo lunga o i loro mediocri centrocampisti polacchi. Parte della risposta è la geografia: Uzbekistan, Kirghizistan e Turkmenistan stanno molto più a ovest di Almaty, ma giocano in Asia. Il Kazakistan, però, è così vasto che ha un piede nella sponda europea del fiume Ural, e quindi può scegliere in quale continente giocare”.

Il Lamine Yamal kazako ha 17 anni e giocherà nel Chelsea

“Non capivo perché scegliere l’Europa, almeno finché non sono arrivato allo Stadio Centrale e la signora alla biglietteria ha detto sottovoce, quasi a non voler rompere l’incanto: «Questa è la partita più importante della storia del nostro Paese». La prima cosa che si nota è che non ci sono solo i colori gialloneri del Kairat, ma anche una marea di bandiere blu e gialle del Kazakistan; è come andare a vedere il Watford avvolti in una bandiera di San Giorgio. È un evento nazionale. Poi c’è quel coro dei White Stripes — sì, i White Stripes sono arrivati ad Almaty prima di Uber — ma non è «Oh Kevin De Bruyne» o «Oh Maro Itoje», il giocatore celebrato è l’attaccante Dastan Satpayev, un diciassettenne ancora a scuola”.

Alla partita si tifa Kairat con le maglie del Real Madrid

“Nessuno è venuto per il Kairat, tutti per il Real. Dentro lo stadio, però, il coro «Kairat! Kairat!» è incessante. Gli infortuni costringono i padroni di casa a schierare il terzo portiere, Sherkhan Kalmurza, diciottenne locale — e il momento Davide contro Golia arriva quando vola sulla destra per deviare un tiro a giro di Mbappé. Lo stadio esplode. Il boato non cala nemmeno quando lo stesso Kalmurza sbaglia e concede un rigore, che Mbappé realizza, né quando all’inizio del secondo tempo lo supera con un pallonetto”.

Il calcio europeo porta soldi

Alla fine il motivo appare chiaro

“Quello che è chiaro, però, è il motivo per cui il Kazakistan gioca in Europa. Perché è questo che porta il calcio europeo. Soprattutto soldi — la Uefa è la federazione più ricca. E se, come il Kairat, arrivi ai gironi di Champions, significa un incasso di circa 25 milioni di euro.

Ma è anche molto di più. Sono giornate come questa. Stadi pieni che di solito sono mezzi vuoti. È portare i giganti del calcio mondiale in città. È un legame con uno dei marchi occidentali più desiderati di tutti”.