Il Napoli non perde tre partite consecutive da Mazzarri, due anni fa (Corsera)

Napoli-Inter sfida scudetto e anche occasione per gli azzurri per rilanciarsi dopo le due sconfitte consecutive contro Torino e Psv. Il Corriere della sera legge la supersfida di oggi alle 18 con Alessandro Bocci. Ecco l’estratto dedicato al Napoli.

Conte ha fatto il percorso inverso. All’inizio i risultati hanno mascherato le difficoltà, che sono progressivamente venute fuori ed esplose fragorosamente nell’ultima notte di Champions. La pressione della supersfida è sulle spalle dei campioni d’italia, che hanno perso 4 delle ultime 7 gare, comprese le ultime due e non arrivano a tre sconfitte di fila da due anni, con Mazzarri in panchina. Serve una reazione, prima psicologica e poi tecnica. L’allargamento della rosa ha stravolto gli equilibri del gruppo e la squadra è meno squadra di quanto lo fosse nella cavalcata trionfale dell’anno scorso. L’inserimento di un campione assoluto come De Bruyne è stato più problematico del previsto e ha messo in ombra Mctominay, il totem dello scudetto. Conte ha il tempo e la capacità per rimettere le cose a posto, bisognerà vedere quali tracce ha lasciato l’umiliazione di Eindhoven. E l’assenza prolungata di Hojlund è un ulteriore problema.

Napoli, il rientro di Rrahmani è rimandato al match infrasettimanale col Lecce (CorSport)

Il Napoli domani affronterà l’Inter e Antonio Conte dovrà fare ancora a meno di Amir Rrahmani in difesa, che probabilmente rientrerà nel turno infrasettimanale contro il Lecce.

Sul Corriere dello Sport Fabio Tarantino scrive:

“Amir Rrahmani non ci sarà domani contro l’Inter. Rientro rimandato alla prossima partita, quella di martedì a Lecce. Prudenza è la parola chiave. Nessuna fretta per i recuperi, soprattutto quando il calendario è così ingolfato e ricco di impegni. Rrahmani dunque salterà la sua nona partita di fila dopo la lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra nella prima sosta per le nazionali a settembre e il successivo stop dopo la panchina con il Pisa”.