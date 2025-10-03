I cori degli ultras inglesi in trasferta in Polonia per celebrare l’abbattimento dei droni russi (VIDEO)

Anche i cori da stadio si aggiornano con l’attualità. E così gli ultras del Crystal Palace hanno usato la sua prima la loro prima trasferta europea, contro la Dynamo Kiev a Lublino, in Polonia (Conference League) per celebrare l’abbattimento dei droni russi. Erano circa in 3.000 al seguito del Palace.

Il mese scorso, la Nato ha abbattuto dei droni russi sui cieli della Polonia, e alcuni detriti avevano danneggiato alcune abitazioni proprio a Lublino. I tifosi del Palace si sono ispirati e hanno aggiornato il famoso coro dei “10 bombardieri tedeschi”, per il quale i tifosi inglesi sono stati criticati negli ultimi anni, cambiando il testo in “c’erano nove droni russi in aria”. L’idea era fosse il loro attaccante alto 1,93 Jean-Philippe Mateta ad abbatterli, e non la Nato.

“There were nine Russian drones in the air and Jean-Philippe Mateta shot them down”, sing the Palace fans. pic.twitter.com/5Vmc6ur3mL — Archie Rhind-Tutt (@archiert1) October 2, 2025

Poi hanno allargato il discorso con sempre attuale “Fuck Uefa”.