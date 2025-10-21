Conte si è sempre districato a fatica tra i due fronti, non ha mai vinto una euro-coppa (Gazzetta)

Questa sera il Napoli affronterà il Psv in Champions, reduce dalla sconfitta contro il Torino di sabato. Una situazione abbastanza difficile per la formazione di Conte, non solo per la difficoltà in sé della gara, ma per il gran numero di infortunati che continuano a rendere la rosa disponibile sempre più striminzita. La Gazzetta ne scrive oggi

“I piani sono complicati dagli infortuni: il lungo degente Lukaku e il fresco acciaccato Hojlund costringono Conte a insistere sul centravanti di scorta, Lucca, non brillante a Torino, a meno che a sorpresa Conte non proponga qualcosa di diverso. Lucca ha giocato nell’Ajax e ha già frequentato il Philips Stadion. Contro il Psv, all’Ajax, ha perso due volte su due, ma ha segnato un gol. McTominay non sta benissimo e Lobotka è l’altro grande indisponibile. Tutti questi incidenti rappresentano il prezzo da pagare al doppio impegno campionato Champions. Un anno fa, il Napoli giocava soltanto in Italia e aveva modo di allenarsi bene e recuperare meglio. Oggi va in campo ogni 3-4 giorni e si consuma. Nella sua carriera, Conte si è sempre districato a fatica tra i due fronti, non ha mai vinto una euro-coppa. Ci è andato vicino con l’Inter in Europa League nel 2020, la finale persa contro il Siviglia. Nessuno gli chiede di vincere questa Champions, ma di andare avanti sì. La squadra campione d’Italia “deve” entrare negli ottavi.

Stasera il Napoli sarà preso per mano da Kevin de Bruyne il più internazionale degli azzurri. De Bruyne ha vinto la Champions nel 2023, con il City in finale contro l’Inter, e nella manifestazione conta 81 presene, 16 gol e 30 assist. De Bruyne ha un profilo da Champions e in quanto belga fiammingo sentirà aria di casa: Eindhoven dista 150 chilometri da Drongen, il suo villaggio natale in Belgio, vicino a Gand. Il Psv partirà forte, aggredirà il Napoli. È lo stile di gioco che l’allenatore Peter Bosz impone ai suoi giocatori. La veemenza però porta a scoprirsi, a concedere spazi, e De Bruyne è maestro nel riempire i vuoti con palloni traccianti e segnanti. De Bruyne fa luce”.