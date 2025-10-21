Condò: «Il Napoli sta ripetendo le stesse dinamiche dell’anno dopo Spalletti. Conte è l’argine»

«In questo momento Conte è l'argine che separa il Napoli da quello che è successo due anni fa dopo Spalletti. Conte è rimasto e può sistemare»

Nel salotto di Sky si commentano le parole del capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo dopo la brutta sconfitta contro il psd in Champions

Boban: «È evidente che la difesa è in grandissima difficoltà e i centrocampisti non pressano quasi mai. Ci vogliono due centrocampisti super difensivi. Anguissa che è quello che deve soffrire non ce la fa più si stacca tutto. Oggi si vedeva De Bruyne che camminava e McTominay che va in mezzo, sono situazioni che poi paghi e ce ne sono mille»

Condò: «In questo momento Conte è l’argine che separa il Napoli da quello che è successo due anni fa dopo Spalletti. Invece Conte è rimasto e metterà argine perché l’atteggiamento era lo stesso che alla prima cosa che non va bene la squadra molla»

Di Lorenzo a Sky:

«Una brutta figura che abbiamo fatto stasera, bisogna analizzarla bene, non lasciarla andare via così, capire le motivazioni. Dobbiamo parlarne nello spogliatoio, c’è da capire bene le motivazioni, brutta serata, è andato tutto storto».

«Siamo fragili in questo momento. L‘anno scorso avevamo la sensazione di essere granitici, solidi, abbiamo perso un po’ di compattezza, di equilibrio. È vero che stiamo cercando di proporre qualcosa di diverso avanti ma abbiamo preso gol che che non si possono prendere a questo livello. Dobbiamo fare un bagno d’umiltà tutti quanti, riflettere tutti quanti e analizzare».