Barcellona, non è ancora allarme. Ha tante attenuanti, ma segna meno e incassa più dello scorso anno

Poker del Siviglia sul Barcellona; la squadra andalusa ha superato i blaugrana ieri per 4-1 in campionato. Il Barça ha subito la prima sconfitta in campionato quest’anno, soffrendo l’assenza in attacco di Lamine Yamal e Raphinha, entrambi infortunati. Inoltre, Robert Lewandowski ha sbagliato un rigore sul 2-1, che poteva portare il match in parità alla metà del secondo tempo.

Il Barcellona lascia Siviglia con l’amaro in bocca: finisce 4-1 per gli andalusi

Mundo Deportivo scrive:

Il Barcellona ha lasciato lo stadio di Siviglia con l’amaro in bocca. I blaugrana, nonostante abbiano cercato di controllare il gioco con il pallone tra i piedi, hanno subito i calciatori allenati da Matías Almeyda, che hanno capito fin da subito come colpire il Barça con la pressione. Per la quarta volta dall’inizio della stagione, in cui si sono già giocate dieci partite, il Barça ha subito prima il gol dell’avversario. Hansi Flick ha dimostrato che la sua squadra è capace di tutto; le rimonte sono diventate un segno distintivo. Tuttavia, a Siviglia Robert Lewandowski ha avuto la palla del pareggio con un rigore, e se avesse segnato dagli undici metri, il risultato sarebbe potuto essere un altro. E le sensazioni post-gara sarebbero anche un po’ diverse.

E’ la prima sconfitta in campionato per il Barça e la prima partita che non è riuscito a ribaltare. Contro il Levante alla seconda giornata avevano ribaltato un 2-0 a 2-3; nella partita precedente a quella contro il Siviglia, la Real Sociedad era passata avanti, ma Koundé e Lewandowski l’avevano ribaltata. Le uniche due partite in cui il Barça ha cominciato in vantaggio e poi si è fatto raggiungere sono state contro il Rayo Vallecano (1-1) e contro il Psg (1-2). In questa fase, l’anno scorso il Barcellona aveva più punti in campionato e dopo dieci partite aveva segnato 31 gol e subiti 10 in tutte le competizioni; oggi ne ha segnati 25 e ne ha presi 12.