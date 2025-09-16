Il portiere era stato assente nella partita contro la Fiorentina di domenica per un problema muscolare e ieri si era allenato a parte.

Buone notizie per il portiere del Napoli Alex Meret, che oggi si è allenato con la squadra in vista del match contro il Manchester City di Champions. Il portiere era stato assente nella partita contro la Fiorentina di domenica per un problema muscolare.

Meret si è allenato con la squadra, contro il City potrebbe esserci lui

Il report dell’allenamento odierno:

Ssc Napoli Training Center. Gli azzurri continuano la preparazione in vista del prossimo match di Champions, giovedì 18 settembre alle 21:00, all’Etihad contro il Manchester City. La squadra ha svolto una seduta mattutina ed è stata impegnata in un lavoro tecnico-tattico e a seguire in una serie di esercizi di velocità. Meret si è allenato in gruppo.

«Abbiamo mandato un segnale forte, ci abbiamo creduto fino alla fine e sapevamo che non era semplice contro una squadra che chiudeva gli spazi. Dovevamo provare a mettere palloni in mezzo, l’atteggiamento è stato da grandi ed abbiamo dimostrato di voler vincere, dimostrando maturità e siamo stati premiati dal gol di Anguissa. È stata una gara di maturità».

«Abbiamo ripreso dove avevamo lasciato, il lavoro difensivo lo fa tutta la squadra ed oggi abbiamo fatto benissimo. La cosa difficile era quando avevamo palla noi, ci fosse stato un errore o una ripartenza sapevamo sarebbero stati pericolosi. Siamo stati pazienti in costruzione, senza cercare giocate rischiose che potevano crearci problemi. Difensivamente abbiamo fatto una grande gara e siamo contenti di non aver preso gol».