Manita dell’Atletico al Real (5-2): a Madrid il derby si trasforma in una mattanza

L’Atletico ha dominato il derby di Madrid: 5-2. È andata pure bene al Real Madrid che comunque nel primo tempo è riuscito a segnare due gol e persino ad andare in vantaggio (1-2). Poi, però, il rullo compressore della squadra di Simeone ha ripreso a girare e blancos di Xabi Alonso sono stati letteralmente travolti in un secondo tempo senza storia. Si tratta della prima sconfitta stagionale del Madrid. Il Real ha avuto il 63% del possesso palla ma ha tirato otto volte contro le venti dell’Atletico (13 a 7 i tiri nello specchio della porta).

L’Atletico si è portato in vantaggio al 14esimo con Le Normand. Quindi i due gol del Real con Mbappé e Guler. Nel finale di tempo pareggio di Sorloth. E nella ripresa doppietta di Alvarez e rete finale di Griezmann.

Marca scrive:

Xabi Alonso non è stato all’altezza del derby. Il piano partita non ha funzionato, i cambi non erano quelli giusti e il piano di rimonta è stato un disastro.

Xabi Alonso ha rivoluzionato molte cose a Madrid ma c’è un fantasma che ancora non è stato esorcizzato: il Metropolitano. Ancora una volta i Blancos sono stati di nuovo sminuiti, come se lo stadio rojiblanco avesse un filtro in grado di ridurre le qualità dei suoi calciatori. Molti giocatori si sono nascosti, il piano-partita è saltato e quello che si è visto è stato più un remake del Madrid di Ancelotti dell’anno scorso che il calcio moderno di Xabi.