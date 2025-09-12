Il West Ham vieta le sciarpe “a metà” per il derby col Tottenham: motivi di sicurezza

Il West Ham ha vietato le sciarpe “a metà” per la partita di Premier League di sabato contro il Tottenham. Il club ha spiegato che la decisione, insolita, rientra in un piano di “maggiore attività di sicurezza” previsto per il derby di Londra, in programma alle 17:30 (ora locale). Si tratta di una delle misure adottate “per la sicurezza di tutti i tifosi e per impedire che i sostenitori della squadra ospite possano accedere ai settori riservati ai tifosi di casa”. L’utilizzo delle sciarpe con i colori di entrambe le squadre nasce, soprattutto all’estero, per celebrare un match ed anche come “amicizia” tra le due società Lo scrive la Bbc .

Il personale di sicurezza confischerà le sciarpe a metà – o qualsiasi altro oggetto che riporti colori o stemmi di entrambe le squadre – prima che i tifosi entrino nel London Stadium. Il West Ham ha precisato che il rafforzamento dei controlli includerà “verifiche supplementari ai tornelli. Poi restrizioni sulle sciarpe mezzo e mezzo o altri oggetti che illustrino i colori o gli stemmi dei due club, e misure per garantire che le aree riservate restino esclusivamente ai tifosi del West Ham United”. “I tifosi che hanno acquistato sciarpe a metà da venditori non ufficiali dovranno consegnarle al personale di sicurezza ai varchi di controllo. Tali sciarpe non verranno restituite”, ha aggiunto il club.

Le rivalità del West Ham in Premier

Storicamente il West Ham, con sede nell’East London, ha avuto la sua rivalità più accesa con il Millwall (oggi in Championship), anche se le due squadre non si affrontano dal 2012. Nel 2005 quela rivalità fu raccontata nel film Hooligans. In Premier League, invece, i rivali principali degli Hammers sono considerati proprio gli Spurs, nonostante per il Tottenham la rivalità più sentita resti quella con l’Arsenal, i vicini dell’area nord di Londra.

La protesta dei tifosi

Sul campo, il West Ham ha perso tre delle prime quattro partite della stagione. Nel frattempo, il consiglio consultivo ufficiale dei tifosi ha espresso una mozione di sfiducia nei confronti della dirigenza, mentre un altro gruppo di sostenitori ha annunciato una protesta all’esterno dello stadio prima della partita casalinga contro il Crystal Palace del 20 settembre e un boicottaggio del match con il Brentford in programma il 20 ottobre. Un precedente risale al 2018, quando il Borussia Dortmund vietò il merchandising mezzo e mezzo per la sfida di Europa League contro il Red Bull Salisburgo, poiché lo stemma del club austriaco riportava il logo del colosso delle bevande energetiche che ne è proprietario.