Giroud, a 38 anni, salta più di Sotomayor: il gol contro il Brann è stimato a 2 metri e mezzo d’altezza (Le Parisien)

A pochi giorni dal diventare 39enne, Olivier Giroud è il più vecchio marcatore francese nella storia dell’Europa League: ieri ha segnato il gol vittoria del 2-1 del Lille contro il Brann, all’80esimo minuto dopo essere subentrato dalla panchina.

Giroud ha segnato in Europa League saltando 2 metri e mezzo

L’Equipe scrive:

Ha segnato il suo terzo gol in cinque partite. È davvero la stella del Lille se se giudica il numero impressionante fi giornalisti che si affollano attorno a lui non appena lascia lo spogliatoio. Il miglior marcatore della Nazionale francese ha vissuto la prima ora di gioco da tifoso in panchina, reagendo ad ogni azione della sua squadra come un bambino. Dopo il suo ingresso al posto di Hamza Igamane al 67esimo, ha subito dominato il gioco aereo ed è riuscito a bloccare alcuni palloni spalle alla porta. Stavolta ha segnato un gol da specialista, con un colpo di testa che non ha lasciato speranze al portiere avversario. In questa stagione, il Lille farà affidamento sulla sua esperienza, sulla sua forza fisica e sulla sua efficienza. Un vero vantaggio per un giocatore di 38 anni il cui comportamento quotidiano resta un esempio: «Non puoi durare vent’anni al massimo livello se non sei concentrato sul gioco e se non dimostri di essere professionista ogni giorno. È un ottimo esempio da seguire per i nostri giovani giocatori che devono ispirarsi a lui», ha ricordato il tecnico Genesio.

Le Parisien, in merito al salto nel gol di Giroud, ha ricordato che:

è un salto stimato a 2,50 metri. Ricorda il il gol di Cristiano Ronaldo alla Juventus contro la Sampdoria nel dicembre 2019, sul quale l’attaccante portoghese aveva raggiunto il picco di 2,56 metri di altezza. Per fare un confronto, il record del mondo nel salto in alto, detenuto dal cubano Javier Sotomayor dal 1993, è di 2,45 metri.