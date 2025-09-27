Benzema litiga con una giornalista dopo la sconfitta con Ronaldo. Lei gli mostra una foto con Karim addormentato

Secondo quanto riportato dall’Équipe, Karim Benzema non ha preso bene uno scherzo dopo la sconfitta del suo Al-Ittihad. All’uscita dalla zona mista, una giornalista gli ha teso una foto da autografare: il Pallone d’Oro 2022 stava per firmare, ma aprendo il foglio ha scoperto che l’immagine lo ritraeva mentre dormiva appoggiato a un tavolo.

La reazione di Benzema:

Secondo l’Équipe: «Dopo una sconfitta non bisognava fare una brutta battuta a Karim Benzema. Dopo che la sua squadra, l’Al-Ittihad, si era arresa al rivale Al-Nassr trascinato da Cristiano Ronaldo, l’attaccante francese è passato come di consueto dalla zona mista. Una giornalista gli ha quindi dato una foto piegata, che il Pallone d’Oro 2022 stava per firmare di buon grado. Ma, aprendo il foglio, l’ex madridista si è rifiutato di apporre il suo autografo».

La spiegazione:

Il ritratto in questione si è rivelato in realtà una foto che immortalava l’attaccante appisolato su un tavolo. Da lì è scaturito un battibecco tra i due. Alla domanda di benzema: «Stai cercando di essere divertente?», la giornalista ha risposto che «si trattava un trend» presente sui social. A quel punto l’ex nazionale francese (97 presenze, 37 gol) non ha firmato l’autografo ed è andato via con evidente fastidio.

La foto è stata pubblicata anche su X: