Format che vince non si cambia, la Uefa è pienamente soddisfatta della nuova Champions (L’Equipe)

Pertanto, alla vigilia della seconda stagione di questo nuovo format, è urgente non cambiare nulla. O quasi nulla. […] Le prime quattro in classifica giocheranno addirittura in casa nella gara di ritorno fino ai quarti di finale, mentre le prime due in classifica beneficeranno di questo privilegio per tutte le partite a eliminazione diretta. […] Solo un intervento dell’Eca, la potente Associazione dei Club Europei, che organizza il torneo con la Uefa avrebbe potuto cambiare la situazione.

Ma, come ci ha confermato all’inizio dell’estate Nasser al-Khelaïfi, presidente dell’Eca e del Psg, questo è fuori discussione. «Il nuovo format della Champions League è un enorme successo per tutti, i club, i media…”, afferma con entusiasmo. «È magnifico. E non lo dico perché ha vinto il Psg».