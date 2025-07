Sfumato Ndoye, tornano i soliti sospetti: Grealish, Sterling, Chiesa, Zhegrova, Nusa, Garnacho (chi sarà il Keyser Söze?)

Il Napoli ha ricominciato a pensare agli esterni in lista dopo che Dan Ndoye ha detto sì al Nottingham Forest e, dunque, partirà alla volta dell’Inghilterra. Proprio dalla Premier rispuntano due nomi, ovvero Jack Grealish, in uscita dal Manchester City, ma anche Raheem Sterling. E non solo.

Il Napoli a caccia di un esterno dopo che Ndoye è sfumato

Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport scrive:

La Premier toglie e la Premier dà: perché alle cinque della sera, come in un gigantesco romanzo calcistico e moderno, è già arrivato il momento di rimettersi a giocare, visto che il gioco sembra (ma sembra) si sia fatto duro. Dan Ndoye ha detto yes al Nottingham e il Napoli, che ci ha sperato sino al mattino di un lunedì piovoso, pur senza trovarsi impreparato, ha dovuto ricominciare a riscrivere le mappe: in direzione Manchester (ma sponda City) per capire la fattibilità di Jack Peter Grealish (30 anni a settembre) e poi subito lanciandosi verso Londra per intuire quante possibilità ci sarebbero per arrivare a Sterling (31 anni a dicembre). Ndoye ha portato via un po’ di tempo ma le dinamiche del mercato sono familiari a chi si muove nel calcio e non ha scatenato ansia.

Il Napoli ha il piano-B, quello C e volendo si potrebbe pure proiettare verso quello D: Sterling ha il fascino del vissuto e una tendenza storica a giocare proprio dove Conte avrebbe bisogno di un uomo: ci sarà bisogno d’un lavoro laterale per arrivare a trovare un accordo che con i pounds è più complesso. Grealish è diverso, strutturalmente e anche tatticamente, ha caratteristiche che andrebbero comunque fuse con l’idea di calcio di Conte, poi costi ancora più alti, figli di quel passato che un mister 117 milioni può permettersi e che ha un ingaggio da Premier, una quindicina di milioni, che certo non rientra nei parametri di Adl.

La Repubblica, invece, avanza l’ipotesi di un ritorno di fiamma per Zhegrova del Lille e Federico Chiesa:

Il Napoli ripensa a Zhegrova, già sondato a maggio; in corsa, il norvegese del Lipsia Nusa. Soprattutto, si torna a parlare di Chiesa, stimato da Conte: nella stagione dei Mondiali, il ritorno in Italia sarebbe la soluzione migliore dopo la deludente esperienza al Liverpool. Conte sa che ci sono altri 40 milioni da investire per quel ruolo. E allora il tecnico ha ripreso a sperare in Garnacho, suo primo obiettivo per il dopo-Kvara.