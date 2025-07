Osimhen sarà la seconda più grossa plusvalenza della storia del Napoli: 73,22 milioni di euro (Calcio e Finanza)

Mancano i dettagli, le carte, le firme. Ma ormai la cessione definitiva di Osimhen al Galatasaray pare cosa fatta. E Calcio e Finanza spiega tecnicamente che impatto avrà questa operazione sui conti del Napoli. Insomma: quanto è grossa questa benedetta plusvalenza che De Laurentiis si prese il lusso (e la soddisfazione) di non registrare vendendolo lo scorso anno?

“Partendo dai dati ufficiali – scrive Calcio e Finanza – secondo il bilancio chiuso al 30 giugno 2024 il costo storico di Osimhen è pari a 78,9 milioni di euro circa. Il suo valore netto al 30 giugno 2024 – ultimo dato ufficiale – era sceso a circa 4,45 milioni di euro. Considerando il rinnovo di contratto del dicembre 2023 e l’ammortamento a quote decrescenti da parte del Napoli, il valore del calciatore a bilancio è sceso ulteriormente a quota 1,78 milioni di euro al 30 giugno 2025″.

“Per questo motivo, la cessione per 75 milioni di euro farà registrare al Napoli una maxi plusvalenza di 73,22 milioni di euro circa, la seconda più alta della storia dei partenopei”.

“A questo si aggiungerebbe il risparmio dell’ultima quota ammortamento da 1,78 milioni, per un effetto positivo sui conti pari a 75 milioni di euro. Per quanto riguarda lo stipendio, non ci sarà invece un effettivo risparmio rispetto al 2024/25, dal momento in cui l’ingaggio era pagato dal Galatasaray già nella passata stagione”.