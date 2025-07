Osimhen, oggi previsti nuovi colloqui a Milano tra Napoli e Galatasaray (Schira)

Napoli e Galatasaray stanno tentando di chiudere la trattativa per Victor Osimhen, che nella giornata di ieri era stata bloccata a causa delle mancate garanzie bancarie da parte del club turco.

Oggi nuovi colloqui tra Napoli e Galatasaray per Osimhen

Nicolò Schira scrive su X:

È previsto per oggi un nuovo round di colloqui tra Napoli e Galatasaray a Milano per cercare di chiudere l’affare per Victor Osimhen. Tutte le parti coinvolte nell’affare stanno attualmente spingendo per raggiungere un accordo il prima possibile.

Expected today a new round talks between #Napoli and #Galatasaray in Milan to try to close Victor #Osimhen’s deal to Gala. All the parties involved in the deal are currently pushing to reach an agreement as soon as possible. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 11, 2025

Scrive Marco Azzi sull’edizione napoletana di Repubblica:

Il Galatasaray deve passare ai fatti, ma il tempo passa e per adesso il bomber nigeriano continua a essere un giocatore del Napoli, quando manca meno di una settimana al raduno pre-campionato degli azzurri, previsto mercoledì prossimo a Castel Volturno. Si fa dunque concreto il rischio che la telenovela prenda la stessa piega di un anno fa, quando Osimhen partecipò da separato in casa al ritiro di Dimaro e in buona parte anche a quello di Castel di Sangro, limitandosi a saltare le amichevoli. Per questo, trovare una soluzione converrebbe a tutti. Ma il Napoli non ha alcuna intenzione di svenderlo, a maggior ragione dopo che dall’Arabia hanno appena messo sul tavolo 70 milioni per acquistare un bomber meno forte come Retegui.