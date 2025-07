Osimhen, oggi nuovo confronto tra Napoli e Galatasaray (Romano)

Oggi nuovo confronto tra Napoli e Galatasaray per chiudere il trasferimento definitivo di Victor Osimhen nel club turco, in cui è stato in prestito la scorsa stagione. Il Gala vorrebbe pagare in più anni la clausola rescissoria da 75 milioni per il nigeriano, ma è arrivato un secco no da parte degli azzurri. Intanto, Osimhen spinge affinché si chiuda la trattativa; il nigeriano ha già un accordo col club per il contratto da 16 milioni l’anno.

Come riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano su X:

La delegazione del Galatasaray, con George Gardi e il vicepresidente Abdullah Kavukcu, è pronta a confrontarsi nuovamente con il Napoli oggi in Italia. Le condizioni di pagamento dovranno essere concordate come passaggio finale per completare l’accordo per il ritorno di Victor Osimhen.

