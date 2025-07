Gascoigne torna a casa dopo il malore: «Ora sto bene» (Telegraph)

"Non è stato trasportato in ambulanza e le sue cure erano legate a una patologia «di cui soffriva da tempo. È già tornato a casa e sta bene»"

Come sta Paul Gascoigne? L’ex Lazio era stato ricoverato dopo un malore avvertito in casa qualche giorno fa. Dopo diverse ore di apprensione le condizioni sono andate migliorando e il peggio sembra essere alle spalle. L’ex calciatore è anche uscito dall’ospedale e si trova attualmente a casa. Andiamo a vedere quanto riportato dal Telegraph sull’argomento.

Gascoigne sta meglio, le sue condizioni dopo il malore

“Paul Gascoigne sta “bene” a casa dopo essere stato ricoverato in ospedale per un problema alla gola. I collaboratori di lunga data dell’ex centrocampista inglese si sono mobilitati per alleviare le preoccupazioni sulle sue condizioni di salute dopo la notizia del suo ritrovamento in stato di svenimento in casa. Gascoigne «si è recato volontariamente al pronto soccorso venerdì dopo aver lottato contro un problema alla gola», ha dichiarato la sua società di gestione con sede nel Dorset. Non è stato trasportato in ambulanza e le sue cure erano legate a una patologia «di cui soffriva da tempo. È già tornato a casa e sta bene», hanno aggiunto. In precedenza era stato riferito che si trovava in cura presso un reparto di medicina d’urgenza del Poole Hospital”.

“Steve Foster, amico di Gascoigne, ha dichiarato al quotidiano The Sun: «Vorrebbe ringraziare tutti per il supporto ricevuto finora, da tanti vecchi amici che gli augurano il meglio e desiderano vederlo tornare al suo meglio». Gascoigne è considerato uno dei più grandi registi inglesi, avendo rappresentato il suo Paese tra il 1988 e il 1998. È stato protagonista nella Coppa del Mondo nel 1990 e nell’Europeo del 1996, segnando tra l’altro un gol spettacolare contro la Scozia. Ma alla fine ha collezionato solo 57 presenze e segnato 10 gol per la sua Nazionale. A causa del grave infortunio al ginocchio patito durante la finale di Fa Cup del 1991″.