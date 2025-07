Conte è l’unico ad aver raggiunto una certa completezza sul mercato, è già davanti a tutti (Corsport)

A firma Polverosi. "La Juve per esempio ancora non sa che fine farà Vlahovic, l'Inter non ha la continuità col suo allenatore, la Roma deve ancora praticamente iniziare"

Come scrive il Corriere dello Sport riprendendo le parole di Conte di ieri in conferenza, il tecnico del Napoli sarebbe già davanti a tutti. Il Milan, la Juve, la Roma sono ancora cantieri incerti ed aperti, mentre l’Inter praticamente non ha ancora mosso un dito e sta iniziando da qualche giorno a cercare l’attaccante (Lookman ndr) dopo le fatiche (tante) dei Mondiali per club.

Conte è già davanti a tutti, le altre sono cantieri aperti (Polverosi)

Scrive così Polverosi sul Corriere dello Sport:

“Il sogno di tutti gli allenatori, iniziare il ritiro con l’organico al completo o quasi, si avvera quest’anno per Antonio Conte e Stefano Pioli. A questa coppia potremmo aggiungere anche Maurizio Sarri, che in realtà avrebbe preferito cominciare il lavoro a Formello restando ancora in attesa di qualche acquisto… Napoli e Fiorentina sono quasi pronte a 40 giorni dall’inizio del campionato, un tempo consistente per esperimenti, prove e verifiche. […] Il Napoli come qualità e completezza non era sullo stesso piano dell’Inter, la sua prima rivale. Questo mercato sta accorciando la distanza per almeno quattro ragioni.

La prima riguarda lo spessore tecnico dei nuovi arrivi (uno su tutti, De Bruyne); la seconda è legata ai probabili postumi nerazzurri come conseguenza della folle (anche se ben remunerata) fatica al Mondiale per club; la terza consiste nella chiarezza di idee e di programmi, il Napoli potrà giovarsi della “continuità didattica” del suo maestro salentino, l’Inter dovrà intraprendere un nuovo percorso col giovane allievo rumeno; l’ultima, ma non la meno importante, si basa proprio sui tempi degli acquisti: i campioni d’Italia sono pronti già in ritiro (mancano le rifiniture), i vice campioni d’Italia no.

[…] Ma il vantaggio è consistente anche sulle altre eventuali concorrenti. La Juve, per esempio: ha già il nuovo centravanti, ma ancora non sa che fine farà Vlahovic e soprattutto è ancora all’inseguimento di tre giocatori-chiave per Tudor, come Leoni, Hjulmand e Sancho. Il Milan sta cercando un centravanti, vorrebbe Vlahovic, ma Dusan dovrebbe dimezzare il proprio maxi-maxi-stipendio, così per il momento Allegri deve accontentarsi di Gimenez. La Roma, fra un paletto e l’altro, deve ancora iniziare il mercato in entrata mentre sul lato opposto sono già usciti Abraham, Shomurodov e Paredes”.