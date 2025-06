Wimbledon è lo Slam più ricco di sempre: quest’anno chi lo vince porta a casa 3,5 milioni di euro

Sinner, o Alcaraz. O magari un terzo incomodo tipo Draper. Ma vale anche per Coco Gauff, o Sabalenka o Swiatek. Chi vincerà Wimbledon quest’anno porterà a casa la bellezza di 3 milioni di sterline, 3,5 milioni di euro. L’11% in più rispetto allo scorso anno, il premio più alto nella storia del Grande Slam. Un milione di euro in più di quello che hanno incassato Carlos Alcaraz e Coco Gauff dopo aver vinto al Roland Garros solo pochi giorni fa.

In totale, il torneo pagherà 53,5 milioni di sterline (62,8 milioni di euro) in premi, il 7% in più rispetto all’edizione 2024 e il doppio di quanto erogato dieci anni fa. Chi gioca il primo turno, per capirci, prende 66.000 sterline (77.500 euro). Solo essere nel tabellone vale una fortuna.