Terza vittoria di fila per la Ferrari nella 24 Ore di Le Mans

La 93a edizione della 24 Ore di Le Mans, così bella sulla carta con un plateau in Hypercars annunciato si è infine rivelata abbastanza noiosa, scrive L’Equipe. Per il terzo anno consecutivo infatti a trionfare nella gara di durata più prestigiosa al mondo è una vettura della scuderia di Maranello, l’unica delle tre in griglia che non aveva ancora la corona della corsa del WEC sul circuito de La Sarthe, l’unica 499P non vestita dell’iconico rosso della casa del Cavallino Rampante, bensì quella gialla gestita esclusivamente dal team AF Corse.

𝗪𝗘 𝗪𝗢𝗡 𝗟𝗘 𝗠𝗔𝗡𝗦. For the third year in a row. 🏆 Another milestone in Ferrari history to treasure 😍#LeMans24 #WEC #Ferrari499P #FerrariHypercar pic.twitter.com/ABbDATVdw3 — Ferrari Hypercar (@FerrariHypercar) June 15, 2025

Il divario di prestazioni a favore delle Ferrari era tale che hanno trascorso queste 24 ore quasi al riparo da tutto. La Ferrari si è imposta domenica alla 24 Ore di Le Mans, un terzo successo consecutivo, grazie alla 499P cliente di AF Corse n°83, guidata da Robert Kubica, Yifei Ye e Philip Hanson. Ha superato la Porsche 963 n°6 (Estre – Vanthoor – Campbell) e la Ferrari n°51 (Pier Guidi – Calado – Giovinazzi). La prima Hypercar francese è l’Alpine n°35, 10°.

La Porsche n°6 ha fatto tutto il possibile per cercare di mantenere una pressione sulla 499P e ci è riuscita, grazie anche a un eccezionale Estre nella sua ultima staffetta, che ha saputo resistere alle due Ferrari ufficiali lanciate alle sue calcagna. I suoi compagni di squadra Laurens Vanthoor e Matt Campbell hanno con lui un grosso debito di gratitudine.. Le Ferrari rosse hanno dovuto accontentarsi del 3° posto per il n°51, e del 4° per il n°50 (Fuoco – Nielsen – Molina).

La Toyota ha cercato di fare affidamento su una gara perfetta con la numero 8 per lottare per il podio, ma mentre avrebbe potuto ancora sperare in un piazzamento tra i primi cinque, il trio Buemi-Hartley-Hirakawa, che aveva brevemente mantenuto la testa della corsa durante la notte, ha perso tutto prima di mezzogiorno a causa di un dado allentato che ha costretto il pilota giapponese a percorrere un intero giro al minimo e a rientrare ai box per sostituire l’asse anteriore. Il miglior GR010 è quindi il n°7 (Conway – Kobayashi – De Vries), 6°.