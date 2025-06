Sinner è il mostro finale, Djokovic non ha un posto dove andare a nascondersi (Guardian)

Djokovic aspetta Sinner e non ha un posto dove andare a nascondersi (Guardian)

Sì, va bene Zverev. Ma ora c’è Sinner. Il mostro finale. Ed è il momento ferale, per Novak Djokovic. “Non ha nessun posto dove nascondersi”, scrive il Guardian ponendo la questione definitiva: il serbo sa che oltre Sinner non c’è più nulla. Forse l’oblio.

“Giocare al meglio delle cinque partite, nelle fasi finali di uno Slam contro il numero 1 del mondo, a questa età non si può essere più motivati ​​di così”, ha detto prima della semifinale di stasera al Roland Garros.

“Indipendentemente da come si comporti altrove – continua il Guardian, il 38enne ha costantemente dimostrato di essere ancora all’altezza sui palcoscenici più importanti. Proprio come ha eccelso contro Zverev a Parigi, Djokovic è stato spettacolare a gennaio, sconfiggendo Carlos Alcaraz agli Australian Open. Il suo prossimo compito è il più arduo di tutti. A due turni dalla fine, nessun giocatore del tabellone maschile è riuscito a replicare il livello costante dimostrato da Sinner. L’italiano è stato spietato, smantellando gli avversari con implacabile efficienza. Da Alexander Bublik e Jiri Lehecka, gli avversari di Sinner si sono ridotti a festeggiare con passione la vittoria del loro primo game”. Non ha ancora perso un set.

“So cosa aspettarmi da Jannik”, ha detto Djokovic. “Verrà allo scoperto. Giocherà ad altissimo livello, come ha fatto praticamente in tutti i tornei a cui ha preso parte nell’ultimo anno e mezzo. Non mi aspetto niente di meno da lui”.

“Il problema di affrontare Sinner oggigiorno è che non c’è modo di nascondersi. Il suo dritto distruttivo è completato da quello che è probabilmente il miglior rovescio a due mani del circuito. Il suo servizio è migliorato significativamente, diventando un fattore chiave del suo successo, ma è anche un ribattitore d’élite, che mette costantemente sotto pressione gli avversari dietro il proprio servizio. Sebbene Sinner sia uno dei più pesanti battitori del tour, il ventitreenne si è anche evoluto in uno dei migliori difensori. I suoi avversari sono stati tanto inefficaci nel perforare la sua difesa quanto nell’assorbire il ritmo che genera”. Da agosto, ha vinto 46 partite su 48 partite, e solo Alcaraz lo ha sconfitto.

Djokovic “si tufferà nell’ignoto per vedere esattamente cosa gli riserverà quel momento”, conclude il Guardian