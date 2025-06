Sinner-Bublik, dove vederla in tv e streaming

La sfida si terrà con ogni probabilità non prima delle ore 17. Il match è il quarto in programma sul centrale, preceduto anche dal duello Sonego-Zverev.

Jannik Sinner torna in campo ad Halle. Il tennista azzurro sfida oggi, giovedì 19 giugno, il kazako Aleksandr Bublik negli ottavi di finale dell’Atp 500 di scena in Germania. Sinner ha inaugurato la sua stagione sull’erba, che porterà a Wimbledon, battendo nei sedicesimi il tedesco Yannick Hanfmann in due set. Obiettivo di Jannik, che arriva al torneo da campione in carica, è prendere confidenza con la superficie per arrivare al top della forma allo Slam londinese e riscattare la delusione del Roland Garros 2025, dove è stato battuto in finale da Carlos Alcaraz.

Sinner-Bublik, orario e precedenti

La sfida tra Sinner e Bublik è in programma oggi, giovedì 19 giugno, con ogni probabilità non prima delle ore 17 presumibilmente. Il match è il quarto in programma sul centrale, preceduto anche dal duello Sonego-Zverev.

I due si sono affrontati in cinque precedenti, con l’azzurro che guida con un parziale di 4-1. L’ultimo match risale proprio allo scorso Roland Garros, quando l’italiano si impose in tre set nei quarti di finale.

Dove vederla in tv

Sinner-Bublik, come tutti i match dell’Atp 500 di Halle, sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva sui canali di Sky Sport e visibile anche in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW e TennisTv.