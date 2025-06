Musetti tiene Alcaraz sulla corda per due ore, poi il tracollo e il ritiro

Questa semifinale del Roland Garros resterà un rimpianto per Lorenzo Musetti, che aveva iniziato bene il match contro Carlos Alcaraz vincendo 6-4 il primo set; nel secondo, più combattuto, l’ha spuntata lo spagnolo 7-6.

Dopodiché, il tennista italiano ha quasi smesso di giocare per un problema alla coscia sinistra, all’altezza dell’adduttore. Ha perso terzo set 6-0 e nel quarto, sul parziale di 2-0 per Alcaraz, ha deciso di ritirarsi.

Una brutta batosta per Musetti, che se la stava giocando alla pari contro il numero 2 del m0ndo.

Ora Alcaraz affronterà domenica in finale il vincitore del match tra Jannik Sinner e Novak Djokovic.

Lo spagnolo ha dichiarato dopo la vittoria:

«Vincere così non è piacevole. Musetti ha fatto una stagione su terra fantastica. È uno dei pochi negli ultimi 30 anni ad aver raggiunto almeno la semifinale in tutti gli appuntamenti importanti su terra. Gli auguro il meglio, spero possa guarire in fretta e che potremo presto tornare a goderci il suo tennis. I primi due set sono stati durissimi, Lorenzo stava giocando un grande tennis. Vincere il secondo set è stato un sollievo, dovevo cercare di essere aggressivo e spingerlo sempre al limite, impedendogli di giocare il suo tennis. Poi ho iniziato a vedere le cose in maniera più chiara».

Musetti il tennista che sognava di fare l’attore, il suo gioco evoca un’altra epoca

Il focus di Marca:

“Lorenzo Musetti è sempre stato un tennista diverso. Il suo gioco, ricco di eleganza e varietà, evoca un’altra epoca: il rovescio a una mano, il tocco morbido a rete, le palle corte quasi teatrali. Non c’è da stupirsi che, se non si fosse dedicato al tennis, l’italiano sognasse di diventare attore”, esordisce Marca. “Lo ha confessato in più di un’intervista. Ma, fortunatamente per gli appassionati di tennis, il mondo del grande schermo non potrà godere, per il momento, dell’italiano”, aggiunge.

“Quest’anno, nel pieno della stagione sulla terra battuta, sta dando il meglio di sé in carriera. A 23 anni, Musetti sta attraversando il suo miglior periodo da quando è entrato nel circuito professionistico. […] ha raggiunto la posizione numero 9 nella classifica Atp, il suo miglior piazzamento fino ad oggi. E non è un caso: è stato finalista a Monte Carlo e semifinalista a Madrid”, si legge.