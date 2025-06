Musetti graziato contro Tiafoe, ha calciato con rabbia una pallina colpendo il giudice di linea (Athletic)

Djokovic fu escluso dagli Us Open 2020 per lo stesso gesto. Ai quarti del Roland Garros, Tiafoe ha definito "comica" la decisione dell'arbitro di rimproverare solamente Musetti.

Lorenzo Musetti giocherà la semifinale del Roland Garros contro Carlos Alcaraz domani. Ai quarti contro Tiafoe, però, il tennista italiano ha rischiato l’espulsione dal torneo.

Musetti graziato contro Tiafoe, per il suo gesto Djokovic fu escluso dagli Us Open 2020

The Athletic scrive:

Musetti, il tennista italiano ogni tanto esuberante, ha sfidato ai quarti Frances Tiafoe. All’inizio del match non riusciva a fare punti col suo rovescio; Tiafoe lo aveva studiato bene e lo stava anche superando. Ma mentre finiva il secondo set, Musetti si è sfogato calciando una pallina verso la parete di fondo campo. Ha colpito accidentalmente un giudice di linea sulla spalla, rischiando una penalità che poteva espellerlo dal torneo. Nel regolamento, i giocatori non devono colpire la pallina da tennis con violenza o rabbia mentre sono in campo durante la partita, tranne per cercare di trovare un punto (inclusa la parte del riscaldamento). In questa occasione, l’ufficiale di gara Timo Janzen ha graziato Musetti con un avvertimento; Tiafoe si è lamentato, ma senza successo.

Novak Djokovic fu escluso dagli Us Open 2020 quando, calciando una pallina, colpì inavvertitamente un giudice di linea alla gola. Tutto questo può sembrare un po’ incoerente, e lo è. Un’ora dopo la fine della partita, Tiafoe era ancora infastidito dalla gestione della situazione da parte di Janzen. Ha definito la decisione “comica.” Musetti ha riferito in seguito che ha avuto paura di essere espulso dal torneo: «Non volevo fare male a nessuno, non l’ho fatto apposta».