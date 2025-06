Kimi Antonelli dopo l’esame di maturità: «Meglio 100 alla maturità o il podio in Austria? Tutti e due»

Il campione di Formula 1 intercettato all'uscita della prima prova: «Ho fatto il massimo anche perché non ho avuto molto tempo a disposizione studiare come si deve»

Kimi Antonelli, pilota italiano di F1 sta sostenendo gli esami di maturità all’Istituto Salvemini di Casalecchio di Reno, al termine della prima prova ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cornisti presenti.

Antonelli indossa una maglietta nera a girocollo e a maniche corte, un pantalone grigio. Ha lo zaino in spalla. «Ero abbastanza teso per oggi. Il tempo per prepararmi non è stato tantissimo».

Meglio 100 alla maturità o il podio in Austria? «Tutti e due». Esce sorridente, intorno alle13, Andrea Kimi Antonelli. «Ho fatto del mio meglio, adesso aspettiamo i risultati»

😅 Dün Kimi Antonelli’nin sınavları bitmiş.pic.twitter.com/FnxeoUUt6p — Parc Fermé + (@parcfermeplus) June 19, 2025

Il primo giorno è passato, poi ci saranno la prova d’inglese e gli orali. Come se l’è cavata? «Ho cercato di fare del mio meglio e penso sia andata bene. Ho fatto il massimo anche perché non ho avuto molto tempo a disposizione studiare come si deve. Ammetto che ero più emozionato per l’esame che per una gara di Formula 1».

Con quale delle tracce d’italiano s’è cimentato? «Quella di tipologia B collegata al tema di attualità, sulla parola rispetto», con riferimento all’articolo di Riccardo Maccioni pubblicato su Avvenire, nel quale si sottolinea come Treccani e Ministero dell’Istruzione e del Merito abbiano individuato quel termine come vocabolo dell’anno. Quanto alla notte prima degli esami ha raccontato di non essere stato solo: «Io e i miei amici abbiamo ascoltato Venditti. E festeggiato la vittoria e lo scudetto della Virtus».

A proposito, conclusi gli scritti, come si presenterà Antonelli per l’interrogazione frontale? «Per l’orale sto cercando di studiare il più possibile anche se sono un po’ indietro nel programma ma ringrazio tutti i docenti per la disponibilità che hanno avuto nei miei confronti. Sto provando a realizzare quanti più collegamenti è possibile anche se è difficile fare tutto»