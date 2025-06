Il mercato dell’Al Hilal di Inzaghi procede sotto le aspettative

Inzaghi dovrà fare affidamento su una rosa meno prestigiosa del previsto per affrontare la Coppa del Mondo per Club. Il mercato del club saudita ha deluso le aspettative: nessun grande nome ha accettato le offerte milionarie arabe.

Simone Inzaghi ha lasciato a sorpresa l’Inter subito dopo la finale di Champions League persa, accettando la sfida ambiziosa dell’Al Hilal, attratto da un progetto ricco e promettente. Ma a pochi giorni dalla Coppa del Mondo per Club, il panorama è tutt’altro che roseo: il mercato, annunciato come stellare, ha deluso le aspettative. Nessuna grande firma è arrivata, e i soldi arabi non sembrano più bastare a sedurre i top player europei.

Lunga è La Rosa dei calciatori che hanno rifiutato le faraoniche offerte del club arabi prima tra tutti l’attaccate del Napoli, Victor Osimhen. Ora Inzaghi dovrà fare i conti con una squadra di buon livello, ma lontana dalle promesse iniziali. Lo riporta il quotidiano As in un articolo pubblicato oggi.

Il punto sul calciomercato dell’Al Hilal

“Un fiasco di mercato della Coppa del Mondo per Club per Al Hilal. Sembra che i petrodollari non seducono come prima. […] Nessuna grande stella è riuscita aa approdare nella squadra”, si legge nell’articolo a cura di Pablo M. Fuentenebro.

“Solo Simone Inzaghi è il nome più importante che è arrivato ad Al Hilal per affrontare il Real Madrid nella Coppa del Mondo per Club, il resto ha fatto orecchie da mercante alle offerte stratosferiche che la squadra di Riad metteva sul tavolo. […] Da Bruno Fernándes (United), a Osimhen (Napoli), a Theo Hernández (Milan) fino a finire in Cristiano Ronaldo (Al Nassr) che vedeva impossibile passare al rivale sportivo del suo attuale club. […] Anche in misura minore giocatori come Bastoni, Çalhanoglu e Barella (Inter) hanno chiuso loro la porta.

“Abbiamo parlato con molti giocatori, ma vogliono andare in vacanza dopo una lunga stagione. Abbiamo cercato di firmare diversi giocatori prima della Coppa del Mondo, ma non ci siamo riusciti per mancanza di tempo e ci siamo imbattuti in offerte illogiche. Rinvieremo il mercato fino a dopo il torneo…”, ha detto Fahad bin Nafil, presidente dell’Al Hilal. Quindi promette che ci sarà un nuovo attacco in questo mercato estivo. […]

Inzaghi sarà quindi quello che dovrà fare i conti con una squadra che non è male, ma ci si aspettava di meglio. La Coppa del Mondo per Club contro Madrid, Pachuca e Salisburgo è stata l’occasione per vedere l’Arabia al vertice del calcio. […] Ora dovranno essere Bounou, Milinkovic-Savic, Koulibaly, Neves, Mitrovic, Marcos Leonardo e Malcolm a tirare il carro… e salvare l’onore del paese ospitante della Coppa del Mondo 2034″.