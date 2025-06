Anche in Formula 1 cresce il potere della Spagna: Madrid al posto di Imola (e ha pure il Gp di Barcellona)

Adesso è ufficiale. Nel 2026 non ci sarà il Gran Premio di Imola. La Formula 1 ha deciso di cancellare questa tappa storica. In Italia resterà solo il Gran Premio di Monza, per ora. Al suo posto ci sarà il Gp di Spagna, per la precisione a Madrid che si terrà dall’11 al 13 settembre. A seguire quanto riportato da El Pais sull’argomento.

La Formula 1 cancella il Gran Premio di Imola: dal 2026 sarà sostituito da quello di Madrid

“Il Gran Premio di Spagna di Formula 1 si terrà nella Comunità di Madrid l’11, 12 e 13 settembre 2026. Come indicato dal calendario pubblicato dalla Federazione Internazionale dell’Automobile (Fia) per il prossimo anno. «Con Madrid e Barcellona, ​​la Spagna diventa uno dei Paesi più potenti del circuito», ha scritto Isabel Díaz Ayuso, presidente della regione, sui suoi account social. Il circuito, denominato Madring, sarà lungo 5,4 chilometri, con 22 curve attorno al centro fieristico Ifema di Madrid e all’area destinata alla sua espansione a Valdebebas (dov’è la cittadella del Real Madrid, ndr). Si tratta di un tracciato tecnico con sezioni molto complesse, come la curva sopraelevata Monumental, che punta a diventare un'”icona” del campionato”.

“Il Madring coesisterà per il suo primo anno con il circuito catalano di Montmeló (che si disputerà dal 12 al 14 giugno 2026). Resta da vedere cosa succederà a Barcellona, ​​il cui contratto con la F1 scade proprio nel 2026. Nonostante l’arrivo di Madrid nel calendario della F1, verranno mantenute le 24 tappe durante la stagione. A causa dell’addio del circuito di Imola, il GP dell’Emilia-Romagna, il cui contratto scade nel 2025. Quello che ha rinnovato l’accordo è il Gp del Messico sul circuito Hermanos Rodríguez, che si estende fino al 2028 e si disputerà nella sua data abituale, penultima tappa dell’anno”.

“«Il 2026 segnerà una nuova era per la Formula 1, con una nuova serie di regolamenti per il nostro sport, con auto e motori alimentati al 100% da carburante sostenibile», ha commentato il Ceo della Formula 1, Stefano Domenicali, sul sito web del campionato. Quest’ultimo nel 2026 prenderà il via in Australia dal 6 all’8 marzo e si concluderà ad Abu Dhabi il 6 dicembre. Mentre, per facilitare gli spostamenti e il trasporto delle infrastrutture, il Gran Premio del Canada si terrà dopo Miami, dal 22 al 24 maggio. Una modifica che si tradurrà in un tour europeo di nove gare da inizio giugno con il Gp di Monaco a Madrid”.

“La fase finale del campionato avrà il suo epicentro nelle Americhe, con quattro Gran Premi. Due negli Stati Uniti (Austin e Las Vegas), uno in Brasile e uno in Messico. Prima di concludersi in Asia con le gare in Qatar e Abu Dhabi”.