America’s cup, impatto economico da 1,2 miliardi e 11.000 posti di lavoro

“L’America’s Cup rappresenterà un’importante occasione di crescita e sviluppo per Napoli, portando con sé non solo benefici economici, ma anche un miglioramento della qualità della vita urbana e una valorizzazione del patrimonio culturale della città,” ha dichiarato la Ministra Santanchè durante il convegno di Confindustria Nautica “Il turismo nautico come risorsa per la crescita e lo sviluppo della Nazione”, tenutosi in occasione del rientro a casa dello storico veliero Amerigo Vespucci. La Ministra ha evidenziato un dato sorprendente: “ogni euro investito nella manifestazione raddoppia il suo valore sociale per stakeholder e territorio e, nel lungo periodo, lo potrebbe addirittura quadruplicare.”

Queste proiezioni ottimistiche non sono frutto di mere congetture, ma di un’analisi approfondita. Il Ministero del Turismo, in collaborazione con la Luiss Business School, ha presentato un rapporto dettagliato sulla misurazione del valore generato dall’America’s Cup. I numeri parlano chiaro: a fronte di un costo stimato di 100 milioni di euro per l’organizzazione dell’evento – di cui un impressionante 70% sarà speso localmente – si prevede un impatto economico complessivo di circa 690 milioni di euro. Un valore che, considerando anche gli effetti reputazionali e l’indotto post-evento, potrebbe superare la strabiliante cifra di 1,2 miliardi di euro nel lungo termine.

L’America’s Cup non sarà solo un catalizzatore di flussi finanziari, ma un vero e proprio volano per lo sviluppo. Sono attesi investimenti infrastrutturali significativi, che miglioreranno la città ben oltre la durata dell’evento. Ma il beneficio più tangibile e immediato si tradurrà nella creazione di nuovi posti di lavoro e in flussi turistici straordinari, elementi chiave per il rafforzamento del “brand Napoli” a livello globale.

In termini di impatto turistico, le previsioni sono entusiasmanti. Si attende una spesa turistica diretta di circa 370 milioni di euro, concentrata su alloggi, ristorazione e trasporti, generata da un flusso stimato di 1,5-1,7 milioni di visitatori. Ma l’onda lunga dell’America’s Cup non si esaurirà con l’evento. L’incremento del valore reputazionale della città di Napoli si tradurrà in una crescita prevista del 5-10% nel flusso di visitatori nel biennio successivo, con una spesa media aggiuntiva stimata tra i 200 e i 400 milioni di euro all’anno.

L’occupazione, un nodo cruciale per il Sud Italia, riceverà un’iniezione vitale. Si prevede la creazione di circa 11 mila posti di lavoro nel lungo periodo, di cui ben 1.000-2.000 saranno permanenti e concentrati nei settori del turismo, della nautica e dei servizi. Questo significa nuove opportunità concrete per i cittadini napoletani e per chi desidera contribuire alla rinascita della città.

I beneficiari di questo evento epocale sono molteplici: dai cittadini napoletani che vedranno migliorata la qualità della loro vita e del loro ambiente urbano, ai turisti che scopriranno una città vibrante e accogliente, fino agli studenti che potranno contare su nuove prospettive di lavoro e formazione. Anche gli attori economici e le associazioni sociali e ambientali troveranno nell’America’s Cup un’opportunità di crescita e collaborazione.

Napoli, con la sua storia millenaria e la sua innata vocazione marittima, è pronta a scrivere un nuovo capitolo, dimostrando al mondo intero la sua capacità di ospitare eventi di caratura internazionale e di trasformarli in motore di sviluppo e prosperità. L’America’s Cup 2027 non sarà solo una regata, ma un vero e proprio trampolino di lancio per il futuro di una città e di un’intera Nazione.