Alcaraz e la profezia di Djokovic: «È un giocatore incredibile, vincerà tante volte il Roland Garros» (El Pais)

Carlos Alcaraz ha trionfato al Roland Garros dopo la finale di domenica disputata contro Jannik Sinner. Lo spagnolo è diventato, secondo la stampa di casa, l’uomo da battere. A seguire un estratto di quanto pubblicato da El Pais.

Alcaraz uomo da battere in una finale Gran Slam

“Il 9 giugno 2023 ci aiuta a capire alcune cose. Quel giorno, Carlos Alcaraz, ora due volte campione del Roland Garros dopo la vittoria di domenica su Jannik Sinner, cadde in semifinale del Grande Slam francese dopo essersi scontrato con l’immensità di Novak Djokovic. Con i crampi, il murciano si era congedato da quel pomeriggio francese. Il serbo spiegò che solo grazie all’esperienza era riuscito ad avere la meglio di quel giovane fenomeno. Aggiungendo: «È un giocatore incredibile, vincerà questo torneo molte volte, non ne ho dubbi». Per chiunque avesse dubbi o pensasse che il tennis di Alcaraz si limitasse al virtuosismo e alla bellezza, come in effetti era, la profezia del nativo dei Balcani quel giorno ha illuminato ciò che il murciano aveva lasciato intendere in campo. Qualcosa di ancora più grande doveva ancora arrivare”.

«Sono una persona che impara dalle situazioni, sia belle che brutte. E quella partita mi ha insegnato molto, quindi sapevo che sarei tornato molto più forte negli anni a venire. La verità è che oggi sono contento di aver vissuto quella situazione. Sono felice di aver attraversato quello che ho attraversato, perché credo che grazie a quel momento, insieme a molti altri, sono diventato la persona e il giocatore che sono oggi», ammette il nativo di Murcia, ricordando quella partita di due anni fa”.

“Oggi, Alcaraz si è affermato come il grande muro definitivo, e il record parla di un concorrente che rasenta la perfezione negli scenari più importanti. Finora, ha giocato cinque finali Major e vinto altrettante partite: 13 vittorie su 14 partite decise in cinque set”.