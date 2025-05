Vidal, cadono le accuse dopo la denuncia per molestie sessuali (Bild)

L’ex stella del Bayern era stato denunciato da una donna per violenza sessuale dopo una notte di festa a Santiago del Cile.

Per Arturo Vidal sono cadute tutte le accuse che lo vedevano coinvolto in una denuncia per molestie sessuali. Il giornale tedesco Bild fa sapere che l’ex Juve e Inter al momento è ritenuto innocente ma, alcuni dei suoi compagni di squadra del Colo-Colo, sono ancora indagati.

Vidal è innocente: cadute le accuse su di lui per molestie sessuali

“L’ex stella del Bayern è stato denunciato da una donna per violenza sessuale dopo una notte di festa a Santiago del Cile. Ora è stato assolto. Tuttavia, le indagini contro i suoi colleghi sono ancora in corso”, scrive Bild in apertura.

“La procura pubblica del Paese d’origine di Vidal, il Cile, ha dichiarato che non vi erano prove a sostegno delle accuse e che gli eventi di quel giorno non potevano essere ricostruiti. Tuttavia, l’assoluzione non vale per tutti”.

L’episodio che ha messo nei guai il centrocampista

L’episodio era stato raccontato dal telegiornale cileno Teletrece (citato dalla Bild) il quale parlava di una festa in un night club dove i giocatori del Colo Colo si erano ritrovati per festeggiare il compleanno di due compagni di squadra:

“I giocatori del Colo-Colo hanno festeggiato i compleanni di Lucas Cepeda e Vicente Pizarro alla discoteca Mia. Presenti: tra gli altri, Vidal e quattro donne. Una ventiduenne si è fermata più a lungo ed è stata poi cercata dalla sorella preoccupata. Quando la trovò, ebbe l’impressione che la giovane fosse sotto l’effetto di droghe. Hanno quindi sporto denuncia alla polizia”.

