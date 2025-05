Roland Garros, Sinner avanza in scioltezza al terzo turno

Buona la seconda per Jannik Sinner sulla terra rossa del Roland Garros. Reduce dal successo all’esordio su Arthur Rinderknech, il numero uno al mondo ha superato anche l’ostacolo Richard Gasquet staccando il pass per il terzo turno del torneo (sedicesimi di finale).

Roland Garros, Sinner vola al terzo turno senza faticare

Nel complesso è stato un altro successo comodo per Sinner, il quale si è imposto in scioltezza col punteggio di 6-3, 6-0, 6-4 maturato in appena due ore di gioco. Il primo set si è deciso nel quarto game, quando Jannik ha piazzato la zampata che poi ha difeso neutralizzando cinque break point tra sesto e nono gioco. Il secondo parziale non ha praticamente avuto storia, mentre nel terzo – dove la sfida è tornata ad avere maggiore equilibrio – il tirolese ha messo la pietra tombale sull’incontro strappando nel nono game.

Il prossimo avversario

Battuto anche Gasquet, Sinner affronterà ai sedicesimi di finale il ceco Jiri Lehecka, numero 34 al mondo giustiziere in questi giorni di Jordan Thompson ed Alejandro Davidovich Fokina. Un esame sicuramente più probante, per l’azzurro, rispetto ai due tennisti di casa incontrati finora.

Il tennis, si sa, è uno sport in cui l’aspetto mentale è estremamente sollecitato. Forse è l’aspetto più sollecitato in assoluto, e per questo motivo non è raro assistere a sfoghi profondi da parte dei giocatori – in campo ma anche fuori – nei momenti di difficoltà. È quanto successo a Stefanos Tsitsipas nella conferenza stampa tenuta a margine della sconfitta incassata al Roland Garros. Una sconfitta pesantissima, maturata mano del nostro giovane Matteo Gigante (6-4, 5-7, 6-2, 6-4) al secondo turno del torneo.

Lo sfogo di Tsitsipas in conferenza stampa

Reduce da un inizio di stagione sotto le aspettative, Tsitsipas era giunto a Parigi con l’obiettivo di riscattarsi e ritrovare quella brillantezza che, ormai, non gli appartiene da un po’ di tempo. «Le cose sono cambiate molto negli ultimi due anni e so di essere in una posizione completamente diversa», ha esordito il greco.

Stefanos sembrerebbe non riuscire a capitalizzare gli anni trascorsi nel circuito. «Devo usare la mia esperienza con un po’ più di saggezza. A volte ho la sensazione che la mia esperienza mi pugnali, invece di usarla in modo più professionale e profondo», ha ammesso.

Insomma, Tsitsipas si sente destabilizzato e non lo nasconde: «Sto cercando di ritrovare l’equilibrio per andare avanti partita dopo partita sentendomi il più fresco possibile e nella migliore forma possibile. Ultimamente, mi è sembrato che la mia concentrazione fosse un po’ calata che e non fossi pienamente presente nel momento. Spesso mi è sembrato di giocare in modo immaturo durante la partita e ovviamente non ne sono molto contento. Descriverei questa immaturità, questa incapacità di gestire quelle situazioni come un po’ più conservativa e non così impulsiva».

Il 26enne di Atene, lo ricordiamo, negli ultimi tempi ha perso progressivamente terreno in classifica fino a scivolare alla piazza numero 20. Un territorio quasi sconosciuto per lui, che nella sua carriera ha quasi sempre gravitato in top-10.